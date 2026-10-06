Consiliul Local al Municipiului Sibiu a aprobat marți, 6 octombrie, în cadrul unei ședințe extraordinare, constituirea a două noi structuri administrative care au ca scop simplificarea obținerii autorizațiilor de construire. Deși Comisia Locală de Avizare Integrată (CLAI) și Comisia de Acord Unic (CAU) au fost înființate pentru a debirocratiza procedurile de autorizare la nivelul municipalității, proiectele au stârnit semne de întrebare și critici din partea unui consilier local cu privire la eficiența lor reală în practică.

Birocrație simplificată sau un nou obstacol pentru sibieni?

Înființarea celor două comisii reprezintă o obligație legală, impusă de noile prevederi din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Practic, CLAI va emite un aviz unic integrat local pentru documentațiile de urbanism, în timp ce CAU va prelua și centraliza avizele necesare pentru autorizațiile de construire. Ambele comisii urmează să fie conduse de Arhitectul-Șef al Municipiului Sibiu, iar din ele vor face parte membri desemnați de instituțiile avizatoare.

Totuși, consilierul local Nicolae Forir (PSD) s-a arătat sceptic în privința mecanismului și a circuitului documentelor. „Cum considerați că ajutăm cetățeanul făcând încă două comisii? Cetățeanul depune documentația la primărie, primăria o transmite la toți reprezentanții de la instituții, ei spun da sau nu, dar ei nu pot să vorbească în numele directorului instituției, nu pot să avizeze ceva fără semnătura directorului instituției. Pe urmă, să spunem că documentația nu este completă, iar instituția transmite la primărie, primăria transmite la cetățean că documentația nu este completă, cetățeanul reface documentația, vine și o depune iar la primărie, se întrunește comisia și se trimite iar la instituții. Instituția analizează și poate zice iar că cetățeanul a uitat ceva și se trimite documentația înapoi”, a explicat Forir.

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Consilierul a concluzionat că realitatea din teren nu coincide cu teoria legiuitorului: „Trebuie să ne supunem legislației naționale, dar cine a făcut legea asta nu a ținut cont de administrația publică locală. O să fie o îngreunare și încurcăm mai mult cetățeanul”.

Termene mai scurte pentru avize, dar cu posibile provocări de personal

Pe lângă traseul greoi, a fost ridicată și problema resurselor umane necesare pentru funcționarea optimă a noilor structuri. Forir a atras atenția că angajații desemnați în comisii ar putea fi copleșiți. „Mă întreb oare, persoanele din instituții care vor face parte din comisiile respective, în cazul în care merg la ședință, ele nu mai pot să își facă treaba în instituția respectivă. Posturile știți că sunt blocate peste tot. Instituțiile trebuie să trimită în comisie, dar pe cine?”, a ridicat problema consilierul social-democrat.

În replică, secretarul Primăriei, Dorin Nistor, a explicat că, cel puțin teoretic, noile reglementări vor disciplina modul în care sunt semnalate erorile, limitând respingerea repetată a dosarelor. „Nu pot să vă spun dacă va fi un ajutor pentru cetățean, pentru că nicio documentație nu a fost instrumentată deocamdată, fiind o comisie nouă. În privința termenelor, ele sunt prevăzute în regulament și sunt destul de scurte. La momentul la care o documentație este neconformă, avizatorul se exprimă, comunică secretariatului, care o întoarce la solicitant. Codul urbanismului spune că neconformitățile pot fi sesizate o singură dată. Dacă neconformitățile sunt acoperite și apar alte neconformități pentru ceilalți avizatori, se întrunește comisia și se aplanează. Ceva, ceva se scurtează ca termen”, a precizat secretarul Dorin Nistor.

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