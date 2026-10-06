Incendiul devastator de la stația de sortare și reciclare a deșeurilor din Rusciori a fost stins. Pompierii s-au luptat zi și noapte cu flăcările. Fumul negru și gros s-a ridicat deasupra zonei, motiv pentru care, în ultimele zile, autoritățile de mediu au monitorizat calitatea aerului. În unele momente, valorile au indicat poluare peste limitele admise. În prezent, calitatea aerului este măsurată și la Cristian, lângă Sibiu, după ce mai mulți localnici au făcut sesizări.

Incendiul puternic a izbucnit joi seara la o hală de sortare a deșeurilor din Rusciori, degajând o cantitate însemnată de fum din cauza materialelor plastice cuprinse de flăcări. Pentru a măsura impactul poluării, Direcția Județeană de Mediu (DJM) Sibiu a trimis un echipaj pe teren încă din acea noapte.

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Valori maxime în 3 octombrie

Echipamentul mobil al Direcției Județene de Mediu (DJM) Sibiu, folosit pentru monitorizarea calității aerului în urma incendiului, a fost amplasat inițial la o distanță de aproximativ 500 de metri de focar, între zona industrială vest și locația stației de sortare. Acesta a fost dotat cu analizoare pentru a măsura în regim continuu concentrațiile mai multor poluanți periculoși, precum particulele în suspensie (PM10 și PM2.5), dioxidul de sulf, dioxidul de azot, monoxidul de carbon și benzenul.

Datele prezentate în ultimul raport redat publicității de DJM Sibiu, în 5 octombrie, au indicat creșteri ale nivelurilor de poluare în perioada incendiului. De exemplu, în dimineața zilei de 3 octombrie, la ora 09:00, autolaboratorul a înregistrat o valoare orară maximă a particulelor PM10 de 111,26 µg/m³. Această valoare depășește semnificativ limita zilnică admisă de lege, care este de 50 µg/m³. Totuși, valoarea medie în această zi a fost 44,84 µg/m³, deci sub limita admisă.

Calitatea aerului, monitorizată la Cristian

Deși incendiul a fost lichidat luni, fumul și particulele degajate au generat îngrijorări în rândul comunităților din apropiere. Autolaboratorul a fost mutat luni la Cristian, lângă Sibiu.

„În urma sesizărilor unor locuitori ai comunei Cristian autolaboratorul DJM Sibiu a fost relocat în cartierul de locuințe Da Vinci, începând cu data de 5 octombrie”, a precizat directorul DJM Sibiu, Ciprian Simulescu.

Autoritățile de mediu continuă să evalueze calitatea aerului din Cristian pentru a se asigura că valorile revin la normal și nu pun în pericol sănătatea populației. În același timp, pompierii urmează să stabilească cauza producerii incendiului.

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