Pe scurt: Elevii au explorat potecile Făgărașului și au primit lecții despre ecologie, siguranță montană și protejarea mediului. Proiectul include investiții în infrastructură și acțiuni pentru comunitate.

Patruzeci de elevi și profesori de la Școala „Andreiană” din Sibiu au petrecut o zi pe potecile Munților Făgăraș, într-o drumeție organizată prin proiectul de modernizare a infrastructurii turistice al județului Sibiu.

Acțiunea face parte dintr-un program mai amplu derulat de Consiliul Județean Sibiu, care vizează atât investiții în infrastructura montană, cât și activități educaționale pentru elevi și comunitățile locale.

Proiectul, cu o valoare totală de 10,4 milioane de lei, presupune reabilitarea bazei Salvamont Bâlea Lac, construirea unui refugiu montan la Prejba și amenajarea unui punct de belvedere în zona Bătrâna. Pe lângă lucrările de construcții, sunt prevăzute și acțiuni de educație ecologică și turistică pentru tineri.

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„Folosim fonduri europene nerambursabile atât pentru creșterea siguranței turiștilor în Munții Făgăraș, Cindrel și Lotrului, cât și pentru a consolida cunoștințele elevilor despre natură și ecologie. În plus, tot prin acest proiect acordăm sprijin producătorilor locali în promovarea și certificarea produselor montane, iar pentru zece persoane din categorii vulnerabile vom asigura pregătire și certificare în meșteșuguri tradiționale, ceea ce îi va ajuta să desfășoare ulterior o activitate economică independentă”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Drumeția a fost ghidată de Nicoleta Ocneriu, ghid montan, care le-a prezentat elevilor flora și fauna din zona alpină Bâlea Lac. Un reprezentant al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu a explicat regulile de bază privind echipamentul necesar și măsurile pentru o deplasare sigură pe traseele montane.

Participanții au urcat la peste 2.000 de metri altitudine, până la refugiul montan „Fereastra Zmeilor”, unde au putut admira o panoramă asupra Transfăgărășanului și a Crestei Făgărașilor.

„Mișcarea în aer liber este importantă pentru un copil aflat în creștere. Atunci când vine însoțită de informații privind mediul înconjurător și felul în care îl putem proteja, câștigul este dublu”, a mai transmis Daniela Cîmpean.

Consiliul Județean Sibiu a anunțat că, în perioada următoare, vor fi organizate drumeții școlare în zona Râu Sadului și Rășinari, precum și trei acțiuni de ecologizare a zonei montane.

Proiectul „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în zona Munților Cindrel, Lotru și Făgăraș, județul Sibiu” este finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, cu o finanțare nerambursabilă de 9,2 milioane de lei din fonduri europene și naționale, la care se adaugă o cofinanțare de 1,2 milioane de lei din bugetul județului.

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