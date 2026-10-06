După preluarea Telekom de către Vodafone și Digi, finalizată la 30 septembrie 2025, în România au rămas trei operatori mobili: Orange, Vodafone și Digi. Toți trei oferă eSIM, iar procedura de trecere de la cartela fizică arată asemănător: ceri un cod de activare, îl scanezi din setările telefonului și linia se mută pe cip. Diferențele dintre eSIM Digi, Orange și Vodafone țin de costuri, de canalele prin care primești codul și de ce se întâmplă când schimbi telefonul.

Mulți clienți ajung în magazinul operatorului cu aceeași întrebare: ce este eSIM? Pe scurt, e un cip montat din fabrică în telefon, pe care se descarcă profilul operatorului în locul unei cartele de plastic. Numărul, abonamentul și creditul rămân aceleași, se schimbă doar suportul pe care stau.

Pe același telefon pot sta mai multe profiluri. Pe lângă linia de la operatorul tău, poți adăuga oricând un eSIM cu pachet de date pentru o călătorie în afara UE, fără să atingi numărul principal. De aceea, trecerea la eSIM are sens nu doar pentru comoditate acasă, ci și pentru cine pleacă des din țară.

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Înainte de schimbare: telefonul și contul

Primul lucru e compatibilitatea. Formează *#06#: dacă lângă IMEI apare și un număr EID, telefonul are cip eSIM. La eSIM iPhone, lista modelelor compatibile începe cu XS și XR, iar la Samsung, eSIM Samsung e disponibil pe seria Galaxy S de la S20 încoace și pe modelele pliabile. Telefoanele mai vechi sau de buget nu au întotdeauna cip, iar unele modele cumpărate din afara Europei vin fără eSIM.

Al doilea lucru e accesul la contul online: MyDigi, My Orange sau My Vodafone. Prin el primești de obicei codul fără drum la magazin. Ai nevoie și de o conexiune Wi-Fi în momentul instalării, pentru că profilul se descarcă din internet.

eSIM Digi

Potrivit informațiilor publicate de operator, codul QR pentru eSIM Digi se obține gratuit dintr-un magazin Digi sau online, din contul MyDigi, iar trecerea de la cartela fizică nu se taxează. Varianta eSIM e disponibilă atât pe abonament, cât și pe cartelă preplătită.

Pentru activare eSIM Digi, după ce primești codul, îl scanezi din setările telefonului și aștepți câteva minute ca linia să se înregistreze în rețea. Cartela fizică veche se dezactivează, de regulă, în momentul în care profilul eSIM devine activ. Merită știut că Digi a preluat clienții preplătiți ai fostului Telekom, așa că cine avea cartelă Telekom și a fost mutat la Digi găsește procedura de eSIM în contul noului operator.

eSIM Orange

Pentru activare eSIM Orange ai două situații. La un abonament nou, eSIM-ul se alege direct la comandă, din magazinul online sau fizic. Dacă ești deja client, codul de activare se cere din aplicația My Orange sau din magazin. Varianta eSIM Orange Prepay există și pentru cartelele preplătite.

Conform paginii de ajutor Orange, schimbarea unui profil de eSIM costă 1,92 euro cu TVA, indiferent de planul tarifar. Suma contează mai ales la schimbarea telefonului: după mutarea pe un aparat nou, trebuie cerut un cod nou. Excepția e transfer eSIM Orange pe iPhone: operatorul a introdus funcția eSIM Transfer de la Apple, prin care linia se mută de pe un iPhone pe altul în timpul configurării, fără cod nou.

eSIM Vodafone

La eSIM Vodafone, codul se obține din magazinele operatorului sau din contul online, iar condițiile și eventualele costuri apar în aplicația My Vodafone. Pentru activare eSIM Vodafone pașii de pe telefon sunt aceiași ca la ceilalți operatori.

Vodafone a preluat abonații fostului Telekom. Dacă erai client Telekom cu abonament și aveai deja eSIM, verifică în contul Vodafone dacă profilul a fost înlocuit în urma migrării sau dacă e nevoie de o cerere nouă.

Cum activez eSIM pe telefon

Odată ce ai codul QR, pașii sunt simpli.

Pe iPhone deschizi Setări, apoi Celular și alegi Adaugă eSIM. Scanezi codul și dai liniei un nume, ca să o deosebești de o eventuală a doua cartelă. La final alegi linia implicită pentru apeluri și cea pentru date mobile.

Pe Samsung intri în Setări, Conexiuni și Manager cartele SIM, apoi alegi Adăugare eSIM și scanezi codul. Pe alte telefoane cu Android meniul poate avea alt nume, dar se găsește de obicei în secțiunea de rețea mobilă.

Dacă nu poți scana codul, de exemplu pentru că l-ai primit pe același telefon, operatorii oferă și un cod de activare în format text, care se introduce manual.

Transfer eSIM pe un telefon nou

Un transfer eSIM se face diferit în funcție de telefon și de operator. Între două iPhone-uri, funcția de transfer din configurarea inițială mută linia fără cod nou, dacă operatorul o acceptă. Pe Android, unele modele Samsung au o funcție asemănătoare, dar lista operatorilor compatibili e mai scurtă. În celelalte cazuri ceri un cod nou din cont sau din magazin.

Un sfat practic: nu șterge profilul de pe telefonul vechi înainte să ai codul pentru cel nou. Dacă îl ștergi și ești în străinătate sau departe de un magazin, rămâi fără număr până rezolvi situația.

eSIM cu număr și eSIM de călătorie

eSIM-ul de la operatorul tău e un eSIM cu număr: păstrează apelurile, SMS-urile și abonamentul. Un eSIM de călătorie e de obicei doar pentru date și nu înlocuiește linia principală, ci stă lângă ea. Pe același telefon cele două funcționează în paralel.

În țările UE, abonamentul românesc merge în roaming la tarife naționale, așa că al doilea profil e util mai ales în afara Uniunii. Pachete pentru călătorii are, printre alții, Yesim, pentru peste 200 de țări. Pe lângă pachetele pe zile există opțiunea Pay & Fly, în care plătești doar datele consumate, iar soldul nu expiră. Utilizatorii noi pot introduce la prima achiziție codul YESIMRO10, care oferă 10% reducere.

Înainte de schimbare, verifică EID-ul, contul online și costul profilului la operatorul tău. Dacă pleci curând din țară, fă trecerea la eSIM cu câteva zile înainte, ca să ai timp să rezolvi o eventuală problemă de activare acasă, nu pe aeroport.

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