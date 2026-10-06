Pe scurt: Leul pierde teren față de euro, iar randamentele obligațiunilor cresc, semn că presiunile din piață revin după decizia S&P.

Moneda europeană a atins marți, 6 octombrie 2026, un nou maxim istoric pe piața interbancară, ajungând la 5,3528 lei, potrivit ZF.ro.

Această creștere vine după ce, luni seară, cursul de închidere era de 5,3425 lei, ceea ce înseamnă că leul a pierdut 0,2% în doar câteva ore.

La începutul săptămânii, piața a cunoscut o scurtă perioadă de detensionare, după ce agenția S&P a menținut ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Efectul pozitiv al acestei decizii s-a estompat rapid, iar presiunea pe moneda națională a revenit.

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Randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a crescut marți la 7,35%, cu 13 puncte de bază peste nivelul de închidere de luni, care era de 7,22%. În cursul dimineții, randamentul a atins chiar 7,42%, potrivit datelor Investing.com.

Chiar și așa, nivelul actual rămâne sub vârful de 7,84% înregistrat în ultimele 12 luni. Pentru context, statul a oferit în acest an titluri de stat cu dobânzi de până la 7,5%.

Bursa de la București crește, trasă de companiile din energie

În ciuda tensiunilor de pe piața valutară și a obligațiunilor, Bursa de Valori București nu a resimțit presiunea. Indicele BET creștea cu 0,9% în jurul orei 11:00, ajungând la 33.962 de puncte. Evoluția pozitivă a fost susținută de o zi bună pe bursele europene, unde DAX și Stoxx 600 se apreciau cu 0,8%, iar FTSE MIB cu 1,1%. Rulajul pe acțiuni ajunsese la 21 milioane lei (4 milioane euro) până la ora 10:50.

Companiile din energie au avut cele mai bune evoluții: acțiunile Transgaz s-au apreciat cu 4,8%, la 86,9 lei, iar cele ale Nuclearelectrica cu 4,2%, la 61,6 lei. Romgaz, cea mai lichidă companie a ședinței, cu tranzacții de 4 milioane lei (0,8 milioane euro), a câștigat 2,2%. Pe de altă parte, acțiunile Electrica au scăzut cu 2,1%, iar cele ale BRD cu 1,4%.

Vânzările din comerțul cu amănuntul cresc, dar salariile reale rămân pe minus

Pe partea de date macroeconomice, Institutul Național de Statistică a anunțat că vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut în august cu 2,3% față de iulie și cu 0,1% față de august 2025. Este primul avans anual din ultimul an, susținut de un efect de bază favorabil. Analiștii BCR (Erste Group) anticipau o scădere de 2,3%, dar avertizează că salariile reale sunt în teritoriu negativ de 13 luni și estimează în continuare un declin al vânzărilor pe ansamblul anului 2026.

Potrivit sursei citate, România a evitat deocamdată retrogradarea la statutul de „junk”, cel puțin până la începutul anului viitor, însă persistă probleme precum ieșirile investitorilor străini din titlurile de stat, presiunea pe cursul valutar și creșterea dobânzilor.

Mai multe detalii despre evoluția euro pot fi găsite și în articolul Euro, la un nou record în România: a sărit de 5,34 lei.