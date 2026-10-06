Cea de-a patra ediție a evenimentului „Christmas at the Palace” nu va mai avea loc anul acesta în curtea Palatului Brukenthal. Organizatorii spun că decizia vine după un an dificil, marcat de numeroase provocări.

Evenimentul care, anul trecut, a reunit arta, muzica alternativă românească și cultura locală într-un cadru festiv nu va mai avea loc și în acest an. „Christmas at the Palace” nu revine în curtea Muzeului Național Brukenthal, organizatorii invocând perioada dificilă prin care au trecut.

„Nu mai facem. Ultima ediție a fost clar anul trecut, când 80% a fost organizat pe Xenopol. A fost un an complicat pentru noi și încă ne revenim. Nu știu în ce direcție o vor lua lucrurile în perioada următoare”, a declarat Sebastian Marcovici.

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În edițiile anterioare, organizatorii „Christmas at the Palace” au animat și zona de pe strada Xenopol, unde au fost amenajate o spectaculoasă cupolă de lumini și cine comunitare.

În 2025, perimetrul evenimentului a fost extins oficial în această zonă, oferind mai mult spațiu pentru promenadă, interacțiune și experiențe participative, într-un demers de revitalizare a zonei din apropierea Palatului Brukenthal.

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