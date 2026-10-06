Pe scurt: Grinzile pentru autostrada Sibiu–Pitești sunt realizate local la Racovița și ajung direct pe șantierul Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni.

Grinzile prefabricate care vor fi folosite pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești sunt produse la Racovița și transportate direct către șantier, potrivit Mediafax.

Fabrica D3 din Racovița este unul dintre cele două puncte de producție și depozitare a grinzilor necesare pentru această secțiune a autostrăzii.

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat că elementele prefabricate sunt realizate local, apoi sunt încărcate și transportate către șantier, unde urmează să fie montate în structurile viitoarei autostrăzi. „Practic, drumul lor este unul direct: fabrică → transport → șantier”, au transmis aceștia.

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Două centre de producție pentru Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni

Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni beneficiază de două centre de producție pentru grinzile necesare: unul la Racovița și celălalt la Cepari, în județul Argeș. Ambele puncte asigură atât producția, cât și depozitarea elementelor prefabricate, care sunt apoi transportate pe șantier pentru a fi montate în structurile autostrăzii.

Potrivit DRDP Craiova, „fiecare transport înseamnă un pas înainte pentru lucrările de pe A1 Sibiu–Pitești și pentru viitoarea legătură rutieră dintre Cornetu și Tigveni”.

Pentru alte detalii despre stadiul lucrărilor pe această autostradă, vezi și Autostrada A1 Sibiu–Pitești, lotul Boița–Cornetu: avansul lucrărilor la final de septembrie 2026.