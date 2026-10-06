Pe scurt: O carte unică, evaluată la milioane de euro, a dispărut dintr-o galerie din Auvergne. Coperta masivă, semnată de Dalí, cântărește 150 de kilograme.

O carte considerată drept „cea mai scumpă din lume”, cu o copertă din bronz sculptată de Salvador Dalí, a fost furată dintr-o galerie privată de artă contemporană din Issoire, în regiunea Auvergne, Franța.

Potrivit Mediafax, opera, intitulată „Apocalipsa Sfântului Ioan”, are o valoare estimată la câteva milioane de euro.

Furtul a avut loc în noaptea dintre duminică, 4 octombrie, și luni, 5 octombrie 2026. Proprietarul galeriei, Christian Karoutzos, a descoperit luni dimineață că una dintre porțile mari de acces ale clădirii fusese smulsă. Galeria se află la periferia orașului Issoire, nu în zona centrală.

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Ancheta este coordonată de Procuratura din Clermont-Ferrand, care a descris cartea drept o piesă de mare valoare. Cazul a fost încredințat jandarmeriei locale. Autoritățile nu au stabilit încă modul în care hoții au reușit să sustragă cartea, având în vedere că aceasta cântărește cât un frigider și este una dintre cele mai grele cărți din lume.

Coperta cărții, realizată de Salvador Dalí pentru editorul francez Joseph Forêt, este din bronz și împodobită cu numeroase pietre prețioase. Doar coperta are o greutate de 150 de kilograme.

Cartea cuprinde 150 de pagini de pergament, inspirate din textul Apocalipsei Sfântului Ioan, iar paginile au fost ilustrate de artiști și scriitori celebri ai secolului XX, printre care Jean Cocteau și Bernard Buffet.

Proprietarul galeriei a descris opera drept o creație maiestuoasă, unică în lume, asemănătoare unei catedrale.

„Franța a fost asasinată noaptea trecută”, a declarat Christian Karoutzos pentru postul public de radio francez ICI.