Incendiul de la Rusciori, stins după 90 de ore: un acumulator ar fi declanșat dezastrul în care au ars mii de tone de deșeuri

După o luptă cu flăcările care a durat aproape 90 de ore, pompierii sibieni au lichidat incendiul masiv de la stația de sortare a deșeurilor din Rusciori. Bilanțul oficial arată proporțiile dezastrului: două hale metalice de 6.000 de metri pătrați și 4.500 de tone de gunoaie au ars complet, cauza declanșatoare fiind o reacție chimică produsă în urma deteriorării unui acumulator.

Peste trei zile de intervenție non-stop

Incendiul a izbucnit joi seară, în jurul orei 21:30, și a necesitat o mobilizare masivă de forțe. Desfășurarea operațiunilor s-a făcut într-un flux continuu, flăcările fiind stinse abia după aproape patru zile de eforturi susținute, atât pe timp de zi, cât și noaptea.

La evaluarea finală a pagubelor, s-a constatat că focul a mistuit cantități uriașe de materiale reciclabile și structuri masive. „După încheierea misiunii de stingere a incendiului, s-a efectuat o recunoaștere și s-a constatat că incendiul a produs următoarele pagube: au ars două hale metalice, pe o suprafață totală de aproximativ 6.000 mp, și aproximativ 4.500 de tone de deșeuri sortate și nesortate (plastic, metal, hârtie și carton). (…) Din fericire, nu au fost persoane care să aibă nevoie de asistență medicală la fața locului”, a declarat Lt. Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost o reacție chimică produsă în urma unui șoc suferit de un acumulator.

Misiune îngreunată de fumul toxic

Cantitatea mare de deșeuri a transformat zona într-un adevărat cuptor, alimentând flăcările și făcând misiunea pompierilor extrem de periculoasă. Riscul major pentru populație a fost reprezentat de fumul toxic eliberat în atmosferă, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj de avertizare RO-ALERT pentru localitățile Sibiu, Cristian și Șura Mică.

„Din cauza materialelor combustibile aflate la fața locului, flăcările s-au extins cu o rapiditate foarte mare. De asemenea, din cauza degajărilor masive de fum, intervenția a fost îngreunată, fiind dificilă aproximarea suprafeței pe care se manifesta incendiul”, a mai explicat reprezentanta ISU Sibiu.

Forțe impresionante din 4 județe

Pentru a face față proporțiilor dezastrului, pompierii sibieni au avut nevoie de întăriri semnificative. În prima noapte au acționat peste 80 de salvatori cu 12 autospeciale de stingere, trei autocisterne, roboți de intervenție și o autospecială CBRN. În zilele următoare, echipele de permanență au fost formate din câte 25 de pompieri.

Efortul a fost susținut de echipaje de sprijin sosite de la ISU Alba, ISU Mureș și ISU Brașov, precum și de serviciile voluntare din Cristian, Cisnădie și Rășinari. Apă Canal Sibiu și utilajele companiei afectate au ajutat, de asemenea, la gestionarea focarului. „Societatea afectată de incendiu a sprijinit intervenția cu utilaje de tip buldoexcavator”, a adăugat Ștefan.

În ciuda distrugerilor masive, pompierii au reușit să evite un dezastru și mai mare. Intervenția promptă a împiedicat extinderea flăcărilor la o altă hală de sortare, la hala de compostare, la clădirea de birouri și, cel mai important, la un rezervor de motorină aflat în apropiere.

Sursa foto: ISU Sibiu