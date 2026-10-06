Pe scurt: Numărul dosarelor de insolvență a crescut în Cluj și Constanța, dar a scăzut semnificativ în Sibiu, Argeș și Dolj. Bucureștiul rămâne pe primul loc la nivel național.

Bucureștiul a înregistrat cele mai multe dosare de insolvență din România în luna septembrie 2026, cu 195 de cazuri, reprezentând 22% din totalul național, potrivit unei analize realizate de RisCo și citate de Economica.net.

Analiza subliniază că această situație reflectă atât concentrarea ridicată a mediului de afaceri în Capitală, cât și volumul mare de activitate economică desfășurat aici.

În județul Ilfov, numărul dosarelor de insolvență a scăzut cu până la 28%, iar în Timiș s-a înregistrat o scădere de 15%. În schimb, Clujul a raportat o creștere de 20% a dosarelor de insolvență deschise în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, cu peste 50 de cazuri noi. În județul Constanța, cele 55 de dosare deschise în septembrie 2026 marchează o creștere de 112% față de aceeași perioadă a anului trecut.

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Bihor, Iași și Sibiu: evoluții contrastante ale insolvențelor în septembrie 2026

În luna septembrie 2026, județul Bihor a avut 39 de dosare de insolvență, Iași 37, iar Arad și Prahova câte 19. Hunedoara a raportat 17 dosare, Sălaj 14, Vrancea și Brăila câte 13, Buzău 12, iar Caraș-Severin, Suceava și Vaslui câte 11 fiecare. În județele Bistrița-Năsăud și Călărași, numărul dosarelor de insolvență a rămas neschimbat față de septembrie 2025.

Scăderi semnificative ale numărului de dosare au fost înregistrate în județul Sibiu (-48%), Argeș și Dolj (-38%), Satu Mare (-37%), Galați (-14%), Bacău (-10%) și Dâmbovița (-6%). Pentru detalii despre evoluția recentă din Sibiu, vezi și Lună grea pentru firmele din Sibiu: numărul insolvențelor a crescut față de anul trecut.

Domeniile cu cele mai multe insolvențe: construcții, transporturi și restaurante

Pe domenii de activitate, lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au înregistrat 54 de dosare de insolvență, în creștere cu 38% față de anul precedent. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au avut o creștere de 73%, iar restaurantele au raportat o creștere de 233% a dosarelor de insolvență.

Alte domenii afectate includ comerțul cu amănuntul în magazine specializate (27 de dosare în septembrie 2026), cultivarea plantelor nepermanente (26 de dosare) și lucrările de instalații electrice tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții (25 de dosare).

Potrivit analizei RisCo, termenele mari de plată reprezintă un factor comun pentru insolvențele din construcții și instalații electrice, iar în transporturi, costul combustibililor este unul dintre factorii principali.

Datele prezentate provin din analiza RisCo.ro asupra dosarelor de insolvență deschise la nivel național în luna septembrie 2026.