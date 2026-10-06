Oficialii lui Inter Sibiu sunt surprinși de programarea derby-ului seriei din Liga 3, de la Brașov, cu Corona, care se va disputa pe terenul sintetic ”Carpați”, de la ora 15.00.

Derby-ul etapei a 8-a în Seria 2 din Liga 3, Corona Brașov – Inter Sibiu se va disputa sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 15.00, pe terenul sintetic ”Carpați”.

Programarea meciului a adus stupoare la Sibiu, atât în privința locației, cât și a orei de disputare.

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”Corona și-a declarat intențiile de promovare, dar mă frapează că ei au pus jocul pe un teren sintetic, la o oră la care nu au mai jucat înainte, mă întreb de ce? Noi jucăm un fotbal frumos, nu se impun măsuri de genul acesta, trebuia să jucăm pe iarbă și nu la ora prânzului. Avem însă o echipă tehnică, care pasează bine, poate pe sinteticul de pe ”Carpați” vom pasa și mai bine decât pe ”Kids”, unde e un teren prost. E un tertip al lor, dar ne-am adaptat la situație, zilele acestea ne antrenăm și noi tot pe gazon sintetic. Sunt convins că următorul lor joc acasă, Corona va juca seara pe iarbă” a spus Teodor Birț, membru în Consiliul de Administrație al clubului Inter Sibiu.

”Mergem să jucăm fotbal”

Conducătorul Interului este mulțumit de ascensiunea echipei din ultimele etape, în care are trei victorii consecutive.

”Am încredere că vom face un joc bun la Brașov, am crescut mult, băieții sunt motivați, arătăm din ce în ce mai bine. În plus, avem experiență acolo unde au și ei, avem o apărare bună care să facă față jucătorilor lor de valoare din atac. Sunt convins că va fi un meci frumos, care se poate termina cu oricare rezultat, noi mergem să jucăm fotbal, nu punem presiune pe echipă” a mai punctat administratorul public al Municipiului Sibiu.

După 7 etape disputate în Seria 2 a Ligii 3, Inter Sibiu este pe locul 2, cu 15 puncte. Corona este liderul seriei, cu 17 puncte, fiind neînvinsă. Cu o victorie la Brașov, echipa pregătită de Mihai Ianc ar urca pe primul loc în serie.