Jürgen Faff vorbește, într-un interviu acordat Ora de Sibiu, despre Fly Lili, pierderile și datoriile companiei, cursele spre Congo și legătura cu Horațiu Potra. Omul de afaceri revine și asupra proiectului terenului de golf de la Cisnădie, a investițiilor fotovoltaice și a conflictelor cu presa. Interviul integral va fi difuzat marți, 6 octombrie, de la ora 20:30.

În ultimii ani, numele lui Jürgen Faff a fost legat de unele dintre cele mai discutate proiecte și controverse din mediul de afaceri sibian.

În interviul acordat Ora de Sibiu, fondatorul Fly Lili răspunde direct întrebărilor despre situația actuală a companiei aeriene, despre pierderile acumulate în perioada curselor regulate și despre șansele unei reveniri pe piața din România.

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Discuția ajunge și la cursele operate spre Congo și la Horațiu Potra, dar și la terenul de golf de la Cisnădie și proiectele fotovoltaice în care Faff a fost implicat.

Omul de afaceri vorbește și despre relația sa cu presa, despre procesele deschise în ultimii ani și despre una dintre etichetele despre care spune că l-au afectat cel mai mult: „Presa m-a făcut rus”.

Interviul are și o componentă personală. Faff povestește despre greșelile făcute în afaceri, despre momentul în care s-a gândit să plece din România și despre planurile sale pentru perioada următoare.

Interviul integral cu Jürgen Faff va fi difuzat marți, 6 octombrie, de la ora 20:30, pe Ora de Sibiu, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube.