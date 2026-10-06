Pe scurt: Strada Măgurii din Cisnădie intră în reparații, iar pe strada Gării se extinde canalizarea menajeră. Lucrările pot afecta temporar circulația în zonă.

Primăria Orașului Cisnădie a anunțat marți, 6 octombrie 2026, că au început lucrările de reparație pe strada Măgurii.

Potrivit postării publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, tot în această perioadă se desfășoară și lucrări de prelungire a canalizării menajere pe strada Gării.

Reprezentanții administrației locale au transmis că aceste intervenții sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a rețelei de utilități din oraș. Lucrările de reparație pe strada Măgurii vizează refacerea carosabilului și a trotuarelor, în timp ce pe strada Gării se va extinde rețeaua de canalizare menajeră pentru a deservi un număr mai mare de locuințe.

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Primăria Cisnădie a precizat că pe durata desfășurării lucrărilor pot apărea restricții temporare de circulație în zonele afectate. Locuitorii sunt rugați să manifeste înțelegere și să respecte semnalizările rutiere instalate pe perioada șantierului.

Acțiunile fac parte din programul de modernizare a infrastructurii locale, derulat de administrația orașului Cisnădie. Pentru alte exemple de lucrări similare în județ, puteți consulta și informațiile despre finalizarea reparațiilor la Grădinița „Bucuria Copiilor“ din Mediaș.