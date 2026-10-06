Pe scurt: Romgaz repornește Azomureș, iar angajații lucrează la pregătirea instalațiilor. Compania cere o linie de credit de 100 de milioane de euro.

Compania de stat Romgaz, aflată sub controlul Ministerului Energiei și cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, pregătește repornirea combinatului Azomureș.

Potrivit HotNews.ro, angajații au revenit deja pe platformă și efectuează lucrările necesare pentru reluarea producției.

Liderul sindicatului Alternativa 2002, Emil Almășan, a declarat pentru Radio Tg.Mureș că „angajații Romgaz se pregătesc pentru repornirea instalațiilor, care va avea loc în aprilie 2027. Sunt anumite lucrări care se fac, legate de punerea instalațiilor în stare bună de funcționare, se fac probe, toate procedurile care trebuie să fie pornirea instalațiilor, ca 1 aprilie să ne prindă pregătiți”.

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Romgaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, a solicitat acționarilor aprobarea unei noi linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro. Această măsură vine în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie 2027.

Repornirea combinatelor industriale de amploare, precum Azomureș, marchează o etapă importantă pentru industria chimică din România, după o perioadă de inactivitate. Un alt exemplu de reluare a activității în sectorul industrial este repunerea în funcțiune a unui furnal la cel mai mare combinat siderurgic din țară.