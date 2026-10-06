Noile semafoare inteligente din Sibiu au fost puse în funcțiune marți, 6 octombrie, începând cu ora 10.00. Primele ore de funcționare au venit însă cu reacții împărțite din partea șoferilor, unii dintre aceștia reclamând blocaje și timpi mari de așteptare.

Update

Sistemul de trafic inteligent din Sibiu a fost oprit la doar câteva ore după ce a fost pus în funcțiune. Semafoarele din sensul giratoriu de la intersecția bulevardului Vasile Milea cu Calea Dumbrăvii au fost dezactivate marți, după ce în zonă s-au format coloane de mașini, iar traficul a devenit mai aglomerat decât în mod obișnuit.

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▶ Vezi pagina acestui video: Au pornit semafoarele inteligente din giratorii la Sibiu. Șoferii se plâng de ambuteiaje: ”Sunt praf!” — VIDEO 2

Știre inițială

Semafoarele inteligente au fost puse în funcțiune, marți dimineața, în principalele sensuri giratorii din Sibiu. Șoferii s-au arătat nemulțumiți de schimbare, considerând că acum aglomerația în trafic este și mai mare decât până acum.

Cristian, care conducea o mașină de curierat, aștepta în coloană ca semaforul să se facă din nou verde. „Pe românește mi se pare de c***t. Îmi pare rău că o să difuzați asta, dar tot orașul s-a stricat nu numai din cauza semafoarelor, din cauza lucrărilor, dar și din cauza tuturor celor care sunt pe drumuri și nu știu să circule”, a spus șoferul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Noile semafoare din Sibiu au băgat traficul în ceață: „E praf” — VIDEO

Și autobuzele Tursib au fost nevoite să aștepte în coloanele de mașini. Șoferii sunt, deocamdată, sceptici cu privire la schimbare, însă spun că este nevoie de timp pentru a vedea dacă noul sistem va avea efectele așteptate.

„Întrebat dacă sistemul nu i se pare util, acesta a răspuns că nu. „Deloc, deloc. Era un pic mai bine cum era înainte. Cu toate că erau lucrări și toate cele, măcar fără semafoarele astea. Acum tot se blochează. Dacă filmați, în spatele meu e totul praf”, a spus un șofer Tursib.

Ce prevede noul sistem de semaforizare

Sistemul de semaforizare adaptivă „smart” a fost pus în funcțiune marți, 6 octombrie, de la ora 10.00. Potrivit administrației locale, traficul din trei dintre cele mai importante intersecții ale orașului este gestionat prin acest sistem modernizat.

IIntersecțiile vizate sunt: b-dul V. Milea – Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – str. Constantin Noica, Piața Unirii – bd. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna – str. Emil Cioran și Șoseaua Alba Iulia – str. Morilor – str. Turismului. Pe lângă aceste puncte, sistemul de semaforizare a fost extins pe toată axa de la intrarea în Sibiu dinspre Vâlcea și până pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu str. Bielz, acoperind ambele sensuri de mers și străzile adiacente.

Sistemul gestionează atât semafoarele destinate circulației auto, cât și semafoarele pentru pietoni de pe traseul respectiv.

Primăria: sistemul ar trebui să reducă aglomerația

Potrivit Primăriei Sibiu, scopul principal al sistemului este fluidizarea circulației în intersecțiile cu trafic intens, printr-o gestionare echilibrată a accesului din toate direcțiile.

Autoritățile susțin că sistemul ar trebui să contribuie la reducerea aglomerării nu doar în intersecțiile semaforizate, ci și pe sectoarele de drum dintre acestea, în special în intervalele orare cu trafic intens.

De exemplu, în Piața Unirii și la intersecția Calea Dumbrăvii – bd. Vasile Milea, într-o zi de școală, între orele 07.00 și 09.00, au fost înregistrate aproximativ 3.000 de mașini.

Prin utilizarea sistemului adaptiv, municipalitatea urmărește reducerea timpilor de așteptare și limitarea acumulării de vehicule pe căile de acces.

Rămâne de văzut dacă noua semaforizare va reuși să își atingă obiectivul după ce șoferii se vor obișnui cu schimbările, iar sistemul va avea la dispoziție suficiente date pentru a-și adapta timpii de semaforizare la condițiile reale de trafic.

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