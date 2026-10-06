Pe scurt: O bere făcută din orez care altfel ar fi ajuns la gunoi a cucerit Japonia. Descoperă cum a ajuns să fie atât de populară și ce planuri are compania pentru viitor.

O bere artizanală realizată din orez reutilizat a devenit rapid populară în Japonia, după ce compania Zojirushi Corp din Osaka a decis să valorifice orezul gătit în timpul testării aparatelor sale de gătit.

Potrivit Adevărul, în aproximativ șase luni au fost vândute 100.000 de doze, atingând astfel obiectivul de vânzări stabilit pentru primul an.

Orezul folosit la testarea electrocasnicelor devine ingredient pentru bere

Zojirushi Corp, cunoscută pentru producția de aparate de gătit orez și alte electrocasnice, gătește cantități mari de orez pentru a verifica performanța produselor sale. În loc ca acest orez să fie aruncat, compania a căutat soluții pentru a-l valorifica. La sugestia unei firme specializate în reducerea risipei alimentare, Zojirushi a început să transforme orezul folosit la teste în bere artizanală.

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„Am reușit să folosim la maximum resursele disponibile, creând în același timp o nouă valoare”, a declarat Katsuhiko Hamada, purtător de cuvânt al companiei.

Berea „Hare to ho” și „Zo no mai” atrag atenția asupra risipei alimentare

Prima bere artizanală din orez reutilizat, „Hare to ho”, a fost lansată în 2023. Proiectul a avut ca scop găsirea unei utilizări pentru orezul care altfel ar fi ajuns la gunoi sau ar fi fost transformat în compost, dar și creșterea conștientizării privind risipa alimentară.

A doua bere, „Zo no mai” („Dansul Elefantului”), a fost lansată în martie 2026, după un an de dezvoltare. Aceasta are o culoare aurie, un conținut de alcool de 4,5% și, potrivit producătorului, un gust mai puțin amar și un final catifelat. Berea poate fi asociată cu diverse preparate culinare.

Vânzări rapide și planuri de extindere

Berea s-a bucurat de o popularitate rapidă, fiind disponibilă în supermarketuri, magazine de proximitate și pe site-ul oficial al companiei. O doză costă aproximativ 2,5 dolari. Din cele aproximativ 30 de tone de orez și alte alimente rezultate anual din activitatea de testare, doar 5% din orez este folosit efectiv pentru fabricarea berii, restul fiind valorificat prin alte metode, inclusiv compostare.

Zojirushi își propune să găsească și alte modalități de a utiliza orezul rămas, astfel încât o cantitate cât mai mică să ajungă deșeu.

„Sperăm ca, în viitor, să putem folosi întregul volum de orez reutilizat pentru un alt produs”, a declarat Hamada.