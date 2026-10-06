Pe scurt: Copiii din Sibiu au participat la o activitate inedită de lectură și teatru, organizată de OFSD, care a transformat cartea în personaj și poveste.

Lectura și imaginația au fost în centrul unei activități dedicate copiilor, organizată de Organizația Femeilor Social Democrate a Municipiului Sibiu, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației.

Evenimentul a avut loc luni, 5 octombrie 2026, și a adus în prim-plan o piesă de teatru cu tema „Cartea”, concepută special pentru cei mici.

Copiii au fost invitați să descopere bucuria lecturii într-un mod interactiv, adaptat universului lor. Prin intermediul teatrului, cartea a devenit personaj, poveste și emoție, iar mesajul transmis a fost că cititul deschide porți către cunoaștere, imaginație și creativitate.

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Dr. Mihai Ionela, reprezentanta OFSD Municipiul Sibiu, a declarat: „Ne-am dorit să le oferim copiilor o experiență frumoasă, dar și un mesaj educativ. Cartea este una dintre cele mai importante căi prin care un copil descoperă lumea, își dezvoltă imaginația și învață să viseze. Prin teatru, am încercat să aducem această lume mai aproape de ei și să le trezim curiozitatea pentru lectură”.

Redăm integral comunicatul de presă al OFSD Sibiu

“Cartea, poveștile și imaginația au fost în centrul unei întâlniri dedicate copiilor, organizată de Organizația Femeilor Social Democrate a Municipiului Sibiu, reprezentată de doamna dr. Mihai Ionela, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Cei mici au fost invitați să descopere bucuria lecturii printr-o piesă de teatru cu tema „Cartea”, într-un mod interactiv și apropiat de universul lor.

Activitatea a urmărit să transforme lectura într-o experiență vie și atractivă pentru copii. Prin intermediul teatrului, cartea a devenit personaj, poveste și emoție, iar mesajul transmis a fost unul simplu și important: cititul deschide porți către cunoaștere, imaginație și creativitate.

„Ne-am dorit să le oferim copiilor o experiență frumoasă, dar și un mesaj educativ. Cartea este una dintre cele mai importante căi prin care un copil descoperă lumea, își dezvoltă imaginația și învață să viseze. Prin teatru, am încercat să aducem această lume mai aproape de ei și să le trezim curiozitatea pentru lectură”, a declarat dr. Mihai Ionela, reprezentanta OFSD Municipiul Sibiu.

Întâlnirea a reprezentat și un prilej de a sublinia importanța educației dincolo de sala de clasă, prin activități culturale care îi ajută pe copii să învețe într-un mod creativ și plăcut.

OFSD Municipiul Sibiu își propune să susțină în continuare inițiative dedicate copiilor, educației și culturii, contribuind la crearea unor contexte în care cei mici să descopere bucuria de a învăța.

Pentru că fiecare copil are nevoie de o poveste, iar fiecare poveste poate deschide o lume.” a transmis Organizația Femeilor Social Democrate – Municipiul Sibiu