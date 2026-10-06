Pe scurt: Percheziții ample la Sibiu și Roșia într-un caz de proxenetism: șase bărbați reținuți, autoturisme și imobile puse sub sechestru.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat luni, 5 octombrie 2026, nouă percheziții domiciliare într-un cartier din municipiul Sibiu și în localitatea Roșia.

Potrivit IPJ Sibiu, acțiunea a vizat administrarea probatoriului într-un dosar penal privind infracțiuni de proxenetism.

Principalul suspect este un bărbat de 33 de ani din Sibiu, care, în perioada octombrie 2023 – mai 2026, ar fi determinat mai multe tinere să practice prostituția în folosul său, pe teritoriul unei alte țări.

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În urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat două autoturisme de lux și au ridicat cinci telefoane mobile, care vor fi analizate în continuarea cercetărilor.

De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra a două imobile, a autoturismelor, a mai multor conturi bancare și terenuri din zona Roșia.

În cadrul acțiunii, șase bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, din Sibiu și Roșia, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca anchetatorii să decidă măsurile legale care se impun la finalizarea investigațiilor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Percheziții de amploare în Sibiu și Roșia: șase bărbați, reținuți într-un dosar de proxenetism — VIDEO