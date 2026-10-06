Pe scurt: Sibiul urcă pe podium la Cupa Mondială de Taekwon-do ITF 2026: două medalii pentru sportivii Puma Club, într-o competiție cu peste 2.700 de participanți.

Ștefania Văcariu, studentă în anul I la specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare din cadrul Facultății de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a devenit vicecampioană mondială la taekwon-do, la proba tull 1 Dan, în cadrul Cupei Mondiale de Taekwon-do ITF 2026 desfășurate la Benidorm, Spania.

Potrivit Puma Club, la această categorie au concurat peste 100 de sportive din întreaga lume.

Pe podium a urcat și Paul Todor, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu și fiul preotului Darius Todor, care a obținut medalia de bronz la proba de lupte. Ambii sportivi fac parte din lotul „Puma Club Sibiu”, care a reprezentat orașul la una dintre cele mai mari competiții de profil organizate până acum.

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Evenimentul a avut loc în perioada 28 septembrie

Evenimentul a avut loc în perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, la Benidorm, Spania, și a reunit 2.700 de sportivi din întreaga lume. Arbitrul Ciprian Banea, prezent la competiție, a declarat: „Campionatul a fost unul puternic, cel mai mare organizat până în prezent de Federația Internațională de Taekwon-do ITF. În anul 2022, la Koper – Slovenia, aceeași competiție strângea la start 1.300 de participanți, adică mai puțin de jumătate față de ediția din acest an.”

Din lotul „Pumelor” s-au remarcat și Antonia Todor, care a ocupat locul V la lupte, precum și Cezar Orgeșan, tot pe locul V la aceeași probă. Rezultatele confirmă ascensiunea clubului sibian pe scena internațională a sporturilor de contact.

Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu, a subliniat progresul echipei: „În urmă cu doi ani, în Argentina, am obținut o medalie de bronz, iar acum avem două medalii, de argint și bronz, la un concurs mondial mult mai puternic. Prin multă muncă și disciplină vom reuși să aducem acasă și o medalie de aur.”

Alături de el, la competiție a fost prezent și antrenorul Arthur Meizel.

Performanțele tinerilor sportivi din Sibiu vin la scurt timp după alte reușite notabile pentru oraș, precum titlul național obținut de Tudor Buga la Muay Thai și prezența constantă a Sibiului pe harta marilor competiții internaționale de arte marțiale.

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