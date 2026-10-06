Sistemul inteligent de trafic din Sibiu, pus în funcțiune în dimineața zilei de marți, va rămâne oprit. Autoritățile au constatat că semafoarele adaptative au încurcat mai mult traficul și nu au adus fluidizarea sperată de municipalitate.

Sistemul de trafic inteligent din Sibiu a fost oprit la doar câteva ore după ce a fost pus în funcțiune. Semafoarele din sensul giratoriu de la intersecția bulevardului Vasile Milea cu Calea Dumbrăvii au fost dezactivate marți, după ce în zonă s-au format coloane de mașini, iar traficul a devenit mai aglomerat decât în mod obișnuit.

Citește și: Semafoarele inteligente din giratoriile din Sibiu, oprite după 2 ore de la punerea în funcțiune: s-au creat ambuteiaje uriașe / video foto

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Odată cu punerea în funcțiune a acestui sistem adaptiv de semaforizare, polițiștii și reprezentanții Primăriei Sibiu au monitorizat traficul, iar primele concluzii au fost că el va rămâne oprit. De altfel, anterior pornirii semaforizării inteligente, Poliția a dat un aviz condiționat Primăriei.

„La data de 6 octombrie, sistemul adaptiv de semaforizare, implementat în vederea fluidizării traficului pe tronsonul Bulevardul General Vasile Milea – Șoseaua Alba Iulia, a fost pus în funcțiune în regim de testare în intersecțiile Bulevardul General Vasile Milea – Calea Dumbrăvii și strada Piața Unirii – Bulevardul Corneliu Coposu. În urma monitorizării traficului, realizată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Sibiu și ai societății care implementează proiectul, au fost constatate aglomerări mai mari comparativ cu situația anterioară. În aceste condiții, având în vedere și caracterul condiționat al avizului emis de Serviciul Rutier Sibiu, s-a stabilit ca, până la identificarea unei soluții care să asigure desfășurarea traficului în condiții de siguranță și fluență, circulația în cele două intersecții să se desfășoare fără dirijarea prin semafoare”, a transmis Vlad Teodosiu Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Primăria transmitea, zilele trecute, că scopul principal al sistemului este fluidizarea circulației în intersecțiile cu trafic intens, printr-o gestionare echilibrată a accesului din toate direcțiile. Autoritățile susțineau că sistemul ar trebui să contribuie la reducerea aglomerării nu doar în intersecțiile semaforizate, ci și pe sectoarele de drum dintre acestea, în special în intervalele orare cu trafic intens.

Citește și: Schimbare importantă pentru șoferii din Sibiu: de marți pornesc semafoarele inteligente. Iată cum funcționează / video foto