Un cetățean polonez a fost condamnat de Judecătoria Avrig la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare în urma unui accident rutier grav petrecut în ianuarie 2023. Familia victimei va primi daune morale de peste 130.000 de euro.

Accidentul a avut loc pe 3 ianuarie 2023, pe Drumul Național 7. Șoferul în vârstă de 64 de ani conducea un ansamblu rutier format dintr-un autotractor DAF și o semiremorcă, deplasându-se dinspre Râmnicu Vâlcea spre Sibiu.

Ajungând la kilometrul 247+700m, în Boița, acesta a efectuat un viraj brusc la stânga pentru a intra în parcarea unui popas, încălcând linia continuă și tăind calea unui autoturism în regim taxi, care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului frontal violent cu partea lateral-dreapta a TIR-ului, pasagerul aflat pe scaunul din dreapta-față al taxiului, un bărbat de 66 de ani, a fost grav rănit. Acesta a suferit traumatisme cranio-cerebrale severe și a decedat la spital pe 14 ianuarie 2023.

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Șoferul a recunoscut că nu a fost atent

În fața instanței, șoferul polonez a recunoscut în totalitate fapta, declarând că a fost neatent în momentul în care căuta un loc de parcare, și a cerut să fie judecat prin procedură simplificată, potrivit rejust.ro. Judecătorii au ținut cont de lipsa antecedentelor penale, de vârsta acestuia, dar și de atitudinea de regret.

„Premergător momentului producerii accidentului rutier, circulam la volanul ansamblului de vehicule menționat pe DN 7, dinspre Râmnicu Vâlcea, aflându-mă pe raza județului Sibiu, rulam cu viteză redusă întrucât tocmai intenționam să opresc într-o parcare pentru pauza regulamentară. M-am uitat în dreapta mea unde se afla un restaurant cu parcare, însă fiind cam aglomerată, am considerat că ar fi mult mai indicat să opresc în parcarea de vis-a-vis de restaurant, unde spațiul era mult mai mare și liber. Probabil fiind concetrat la alegerea locului de parcare, nu îmi explic ce s-a întâmplat, nu am observat, pur şi simplu nu am văzut, că din sens invers, circula un autoturism, de culoare galben, eu efectuând viraj stânga pentru a intra în parcare. În momentul în care eu am pătruns deja cu cabina pe contrasens, virând la stânga, am văzut ca din sens opus venea acea mașină, care m-a lovit imediat în roata dreaptă față. Am auzit și am simțit impactul, moment în care am și frânat pentru a opri”, a declarat șoferul camionului.

Ce pedeapsă primește

Pe lângă pedeapsa de 1 an și 8 luni de închisoare, a cărei executare a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani, bărbatul este obligat să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei sau Consiliului Local din Satu Mare (domiciliul procesual ales).

De asemenea, familia victimei decedate în accident va primi daune morale în valoare totală de peste 130.000 de euro. Daunele morale pentru trauma suferită de familia victimei se ridică la 134.000 de euro, iar daunele materiale ce vor acoperi cheltuielile de înmormântare se ridică la 56.800 de euro. Peste 37.000 de lei vor fi achitați către Spitalul Clinic județean de Urgență și Serviciul de Ambulanță Sibiu, iar 10.857 de lei către avocatul părților civile.

„Din cuprinsul declarațiilor martorilor audiați în cauză rezultă că membrii familiei – părți civile au fost devastați, iar durerea cauzată de pierderea unui membru de familie nu s-a atenuat nici în prezent la aproximativ 3 ani de la producerea accidentului. Instanța reține că la proces s-au prezentat soția supraviețuitoare și fii persoanei vătămate, care au fost vizibili afectați, de fiecare dată când i se pronunța numele victimei putându-se observa suferința și lacrimile în ochii acestora”, potrivit www.rejust.ro.

Sentința Judecătoriei Avrig nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.