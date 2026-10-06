Pe scurt: Soția lui Călin Georgescu a fost întâmpinată cu urale de susținători la DIICOT, unde procurorii continuă ancheta privind un prejudiciu de peste un milion de euro.

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a ajuns marți, 6 octombrie 2026, la sediul DIICOT pentru a fi audiată ca martor în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, potrivit Mediafax.

La sosirea sa, Cristela Georgescu a fost întâmpinată cu urale de susținătorii soțului său, care au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”. Ea i-a salutat pe cei prezenți și le-a transmis gestual că îi poartă în suflet, după ce, cu o seară înainte, publicase un mesaj pe rețelele de socializare.

La sediul DIICOT au ajuns și alți susținători ai lui Călin Georgescu, care au așteptat-o pe soția acestuia. În cursul zilei, la DIICOT urmează să fie adus și Călin Georgescu, care va fi scos din Arestul Central pentru noi audieri în cadrul anchetei.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Acesta a fost introdus în sediul instituției prin curtea interioară, fiind transportat cu duba de la Arestul Central.

Procurorii DIICOT verifică traseul a peste 1 milion de euro în dosarul lui Călin Georgescu

Procurorii desfășoară percheziții informatice pentru a reconstitui traseul banilor care ar constitui prejudiciul în dosarul în care este implicat Călin Georgescu. Anchetatorii verifică mai multe persoane și posibile legături relevante pentru dosar. Luni, 5 octombrie 2026, la sediul DIICOT a fost audiat și socrul lui Călin Georgescu, Vasile Moldoveanu, în calitate de martor.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 29 septembrie 2026, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru omul de afaceri Ionel Rusen, ambii fiind cercetați de DIICOT în acest dosar.

Detalii despre momentul reținerii lui Călin Georgescu pot fi găsite în articolul UPDATE Călin Georgescu reținut 24 de ore. A fost dus la DIICOT după 9 ore de percheziții.

Prezența celor doi soți la DIICOT are loc în contextul continuării cercetărilor privind un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro, ancheta vizând fapte de înșelăciune și implicând mai multe persoane apropiate de Călin Georgescu.