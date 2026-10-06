Pe scurt: Un adolescent din Tulcea a fost oprit de poliție la Cisnădie și s-a dovedit că nu avea permis. Cazul a dus la deschiderea unui dosar penal.

Un tânăr de 18 ani din județul Tulcea a fost prins la volan fără permis de conducere, în noaptea de marți, 6 octombrie 2026, pe o stradă din Cisnădie.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în jurul orei 02:15, când polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Tiberiu Ricci din localitate.

La volan se afla un tânăr de 18 ani, domiciliat în județul Tulcea. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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În ultima perioadă, Cisnădia a fost menționată în mai multe cazuri de nereguli rutiere. Un alt incident recent a vizat șoferi depistați sub influența alcoolului sau fără documente în regulă, după cum a relatat și Ora de Sibiu în articolul Șofer rupt de beat, implicat într-un accident la Mândra: nereguli grave și la Cisnădie și Orlat.