Pe scurt:
Un tânăr din Avrig a ajuns în arest preventiv după ce și-a agresat concubina minoră în public. Poliția continuă cercetările sub supravegherea Parchetului.
Judecătoria Avrig a dispus, la data de luni, 5 octombrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 23 de ani din Avrig, cercetat pentru violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit IPJ Sibiu, măsura a fost luată după ce tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, în urma unui incident petrecut în Avrig.
Faptele au avut loc duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 13:30, pe o stradă din oraș. Pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, tânărul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, o adolescentă în vârstă de 16 ani.
Polițiștii au intervenit la fața locului și au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind ulterior prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Avrig. Instanța a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
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