Pe scurt: Un tânăr din Avrig a ajuns în arest preventiv după ce și-a agresat concubina minoră în public. Poliția continuă cercetările sub supravegherea Parchetului.

Judecătoria Avrig a dispus, la data de luni, 5 octombrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 23 de ani din Avrig, cercetat pentru violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Sibiu, măsura a fost luată după ce tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, în urma unui incident petrecut în Avrig.

Faptele au avut loc duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 13:30, pe o stradă din oraș. Pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, tânărul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, o adolescentă în vârstă de 16 ani.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Polițiștii au intervenit la fața locului și au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind ulterior prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Avrig. Instanța a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.