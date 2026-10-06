Pe scurt: Lucrările pentru reautorizarea ISU nu opresc activitatea Teatrului Gong. Publicul va fi informat despre orice modificare de program sau acces.

Teatrul Gong Sibiu a anunțat că, în perioada următoare, la sediul instituției se desfășoară lucrări de renovare și modernizare, însă spectacolele și evenimentele programate vor continua fără întrerupere.

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a teatrului, lucrările sunt prevăzute să dureze până la 31 martie 2027 și fac parte din proiectul „Implementare măsuri de conformare la foc” pentru reautorizarea ISU.

Reprezentanții Teatrului Gong au precizat că, pe măsură ce lucrările avansează, pot apărea modificări temporare privind accesul în teatru, programul sau folosirea anumitor spații. Publicul va fi informat din timp despre orice schimbare care îl privește, astfel încât să poată participa în continuare la activitățile teatrului fără dificultăți, potrivit Teatrul Gong Sibiu.

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„Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat pe parcursul lucrărilor și vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca spectacolele și evenimentele noastre să se desfășoare în continuare la același standard cu care v-am obișnuit”, au transmis reprezentanții teatrului.

Instituția a subliniat că Teatrul Gong rămâne deschis pe toată durata lucrărilor, iar publicul este așteptat în continuare la teatru. Orice modificare de program sau de acces va fi comunicată prompt, astfel încât spectatorii să fie la curent cu toate detaliile relevante.

Lucrările de renovare și modernizare sunt necesare pentru a asigura conformarea la normele de siguranță la incendiu și pentru obținerea reautorizării ISU. La finalul proiectului, spațiul va fi mai sigur și mai primitor pentru toți vizitatorii.

Pe lângă spectacolele obișnuite, Teatrul Gong continuă să organizeze și alte activități, precum ateliere de desen și proiecții de scurtmetraje de animație. De asemenea, unele producții ale teatrului participă la festivaluri din alte orașe, după cum s-a întâmplat recent cu două spectacole care au plecat în turneu la Iași și București.

Reprezentanții teatrului au mulțumit publicului pentru răbdare și susținere în această perioadă de transformare, subliniind că la finalul lucrărilor toți se vor bucura de un teatru modernizat și mai sigur.