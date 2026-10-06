Pe scurt: Primul tunel rutier la nivel de autostradă din România, Tunelul Curtea de Argeș de pe A1 Sibiu–Pitești, a fost testat pentru semnalul la telefon mobil, iar rezultatul a fost pozitiv. Proiectul, finanțat din fonduri europene, este în faza de testare a instalațiilor.

Tunelul Curtea de Argeș, aflat pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, a fost testat recent pentru semnalul la telefon mobil chiar în interiorul construcției. Potrivit Economica.net, un reprezentant al Ministerului Transporturilor a realizat un test live pentru a verifica dacă există semnal în tunel, după ce sistemele de telecomunicații au fost puse în funcțiune.

Testul de semnal a confirmat funcționarea sistemelor de telecomunicații

„Probă de semnal în Tunelul Curtea de Argeș. Sunt pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni – Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu – Pitești A1, unde am construit primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. Tunelul Curtea de Argeș se află acum în etapa de testare a instalațiilor, senzorilor și echipamentelor necesare funcționării în condiții de siguranță, iar sistemele de telecomunicații au fost puse în funcțiune. Haideți să facem o probă chiar acum: vedem împreună, prin acest live, dacă avem semnal din interiorul tunelului!”, a transmis oficialul.

Acest test a avut loc în contextul în care tunelul Curtea de Argeș este primul tunel rutier la nivel de autostradă construit în România. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene și face parte din Secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 kilometri.

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Secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș are termen de finalizare în 2027

Antreprenorul lucrării este PORR Construct SRL, iar contractul are o durată de 60 de luni, dintre care 16 luni pentru proiectare și 44 de luni pentru execuție. Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Termenul contractual pentru deschiderea circulației pe această secțiune este anul 2027.

Pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, lucrările avansează pe mai multe tronsoane, inclusiv la Tunelul Poiana și la producția de grinzi pentru structuri, potrivit informațiilor recente.