Pe scurt: Din octombrie 2026, tichetele de creșă urcă la 770 lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 lei. Valorile se mențin și în primele luni din 2027.

Angajații din România care primesc tichete de creșă sau tichete culturale trebuie să țină cont de noile valori stabilite pentru a doua parte a anului 2026.

Potrivit Mediafax, ordinul publicat în Monitorul Oficial prevede că suma de 770 de lei pentru tichetele de creșă se aplică începând cu luna octombrie 2026.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit, prin Ordinul nr. 1.255/1.187/2026, valoarea tichetelor de creșă pentru semestrul al doilea al anului. Astfel, suma lunară care poate fi acordată sub forma tichetelor de creșă este de 770 de lei, începând cu octombrie 2026.

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Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din 30 septembrie 2026 și a fost emis în aplicarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a normelor metodologice aferente.

Valoarea de 770 de lei nu este limitată la ultimele luni din acest an. Ordinul prevede că această sumă va fi menținută și pentru lunile februarie și martie 2027, primele două luni avute în vedere pentru semestrul I al anului viitor.

Noi valori pentru tichetele culturale, valabile și în 2027

Separat, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii au stabilit valorile tichetelor culturale pentru semestrul al doilea din 2026. Conform Ordinului nr. 1.187/3.177/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 778 din 15 septembrie 2026, valoarea maximă care poate fi acordată este de 260 de lei pe lună pentru tichetele culturale acordate cu regularitate. Pentru cele acordate ocazional, plafonul este de maximum 510 lei pentru fiecare eveniment.

Aceste valori vor continua să fie aplicate și în februarie și martie 2027, potrivit prevederilor ordinului. Ambele categorii de tichete sunt reglementate în baza Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Noile ordine stabilesc cuantumurile aplicabile pentru perioada indicată, precum și menținerea lor în primele două luni ale anului viitor.