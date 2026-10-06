Pe scurt: Află cum sunt personalizate tratamentele de recuperare la Sibiu, ce echipamente moderne se folosesc și de ce colaborarea între specialiști este esențială.

La Secția Clinică Recuperare, Medicină fizică și Balneo II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, fiecare pacient primește un plan de recuperare personalizat, stabilit în urma unei evaluări medicale complexe.

Potrivit unei postări publicate de unitatea medicală pe Facebook, planul de tratament este adaptat în funcție de diagnostic, stadiul afecțiunii, vârstă, nivel funcțional, afecțiuni asociate și obiectivele terapeutice. Acesta este monitorizat permanent și ajustat în funcție de evoluția pacientului și rezultatele obținute.

Echipamente moderne și tehnologii pentru recuperare medicală la Sibiu

Secția dispune de echipamente moderne pentru recuperare medicală, printre care se numără aparatul BTL 5920 magnetodiaflux cu două canale (2014), baie de parafină (2014), aparat de terapie combinată electroterapie – ultrasunete (2014), două aparate de terapie combinată BTL 4000 Premium (2022), combina BTL 6000 ShortWave (2017) și aparatul Electra baie galvanică (2019). În anul 2025, baza de tratament a fost completată cu două paturi Bobath și o masă de elongatii, primite de la Secția Reabilitare Medicală I. Alegerea procedurilor se face exclusiv pe baza indicației medicului specialist, în funcție de nevoile fiecărui pacient.

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Colaborarea între specialiști și accesul la servicii de recuperare

Colaborarea dintre medic, asistentul medical și kinetoterapeut este esențială pentru succesul tratamentului. Medicul stabilește diagnosticul și planul terapeutic, asistentul medical monitorizează desfășurarea corectă a procedurilor și starea pacientului, iar kinetoterapeutul aplică programele de recuperare prin exerciții specifice.

Comunicarea permanentă între membrii echipei permite adaptarea tratamentului și contribuie semnificativ la recuperarea funcțională a pacientului.

Accesul la serviciile de recuperare se face pe bază de programare, în funcție de disponibilitatea locurilor și de tipul serviciului solicitat. În anumite perioade, poate exista un timp de așteptare, determinat de numărul mare de solicitări.

Programările se pot realiza prin ambulatoriu sau compartimentul de programări al spitalului, conform procedurilor existente.

Educația pacientului este considerată un element esențial al procesului de recuperare. Respectarea recomandărilor medicale, efectuarea exercițiilor la domiciliu, adoptarea unui stil de viață activ și sănătos, menținerea unei greutăți corporale optime și evitarea suprasolicitării contribuie la menținerea rezultatelor obținute și la prevenirea recidivelor.

Recuperarea continuă și după finalizarea ședințelor, prin implicarea activă a pacientului în propria sănătate.

Semnele timpurii ale afecțiunilor locomotorii și evoluția cererii pentru recuperare

Printre semnele timpurii care ar trebui să determine prezentarea la specialist se numără durerea persistentă la nivelul coloanei vertebrale sau al articulațiilor, limitarea mobilității, rigiditatea matinală, dificultățile la mers, scăderea forței musculare, tulburările de echilibru sau durerile care persistă mai multe zile și afectează activitățile cotidiene. Prezentarea la medic încă din fazele incipiente permite stabilirea unui diagnostic precoce și inițierea tratamentului adecvat, crescând șansele unei recuperări eficiente.

Potrivit asistentului-șef Ipistatu Andreea Alexandra, în ultimii ani s-a observat o creștere semnificativă a interesului pentru recuperarea medicală. Tot mai mulți pacienți conștientizează beneficiile recuperării atât după intervenții chirurgicale sau traumatisme, cât și în cazul afecțiunilor cronice.

De asemenea, a crescut numărul persoanelor tinere care solicită servicii de recuperare din cauza sedentarismului, posturii incorecte la locul de muncă sau suprasolicitării fizice. Pacienții sunt mai bine informați și acordă o atenție sporită prevenirii și menținerii unei bune calități a vieții.

Asistentul-șef subliniază că recuperarea medicală este o etapă esențială pentru redobândirea mobilității, independenței și calității vieții. Cu cât pacientul se adresează mai devreme specialistului și urmează cu responsabilitate recomandările echipei medicale, cu atât rezultatele sunt mai bune și mai durabile.

Mai multe detalii despre tratamentele moderne oferite la Sibiu pot fi găsite și în articolul Secția Clinică Reabilitare Medicală I din Sibiu oferă tratamente moderne pentru recuperare.