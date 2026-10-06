Trecere de pietoni cu probleme pe Șoseaua Alba Iulia: un bărbat în scaun rulant a rămas blocat pe trotuar / video foto

Un șofer a surprins, vineri seara, 2 octombrie pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu, un bărbat în scaun rulant care încerca să traverseze strada, însă nu a reușit să coboare singur bordura, prea înaltă în dreptul trecerii de pietoni. În aceeași situație dificilă s-a aflat și o mamă cu un cărucior pentru copii, care a întâmpinat probleme la trecerea de pe trotuar pe carosabil.

Incidentul a avut loc pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu, vizavi de benzinăria Petrom, în apropierea unei treceri de pietoni. În imaginile surprinse de șofer se vede cum o mamă cu un cărucior pentru copii încearcă să coboare de pe trotuar, însă întâmpină dificultăți din cauza bordurii înalte din dreptul trecerii de pietoni.

În spatele femeii se afla un bărbat în scaun rulant, care nu a reușit să coboare singur de pe trotuar. Bordura era prea înaltă, astfel că, în cele din urmă, atât mama cu copilul, cât și o altă trecătoare, mai în vârstă, l-au ajutat să treacă de obstacol și să poată traversa strada.

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▶ Vezi pagina acestui video: Trecere de pietoni cu probleme pe Șoseaua Alba Iulia: un bărbat în scaun rulant a rămas blocat pe trotuar — VIDEO

Am mers, marți, 6 octombrie, la fața locului pentru a verifica situația semnalată. Într-adevăr, coborârea de pe trotuar este dificilă pentru persoanele care folosesc un scaun rulant, dar și pentru părinții care împing un cărucior pentru copii. Diferența de nivel dintre trotuar și carosabil face trecerea dificilă, iar în anumite situații este nevoie de ajutor pentru a putea depăși bordura.

Reamintim că lucrările din zonă nu sunt încă finalizate, astfel că situația se poate modifica odată cu finalizarea amenajărilor. Până atunci însă, accesul este dificil pentru persoanele cu mobilitate redusă și pentru părinții cu cărucioare, în special în zona trecerii de pietoni.

„Se vede că este dificil”

Șoferul care a surprins imaginile spune că situația ar trebui să atragă atenția autorităților, mai ales în condițiile în care trotuarele și trecerile de pietoni ar trebui să fie accesibile tuturor. „Nu sunt borduri mai joase pentru cărucioarele de copii și pentru oamenii care se deplasează în scaun cu rotile. Am văzut cum un om în scaun rulant a încercat să coboare acolo și, la fel, și o mamă cu căruciorul de copii și se vede clar că este dificil”, a spus șoferul. În alte locuri s-au făcut lucrări în care s-au schimbat bordurile și s-au refăcut trecerile. De ce nu le facem bine din prima?”, a spus șoferul.

Acesta a reclamat și modul în care sunt executate și lăsate unele lucrări de infrastructură din oraș, susținând că șantierele și săpăturile neterminate creează disconfort și contribuie la aglomerarea traficului. „Sunt străzi săpate și lăsate cu săptămânile așa. Vedeți prin oraș cât disconfort este și câtă aglomerație se creează. Pe strada Bielz sunt săpături care stau așa de săptămâni, chiar de luni. Și pe Calea Turnișorului sunt săpături locale care au fost acoperite denivelat și au rămas așa luni de zile. De ce sunt lăsate în așteptare? Vine vremea urâtă, se adâncesc gropile, iar apoi sunt asfaltate pe vreme rea și, în timp, se strică din nou”, a mai spus acesta.

Șoferul a dat ca exemple și anumite porțiuni de carosabil de pe strada Rahovei și Șoseaua Alba Iulia, unde, spune el, au rămas denivelări după lucrările efectuate. „Foarte denivelat a rămas acolo unde s-a săpat pentru cabluri, atât pe strada Rahovei, cât și pe Șoseaua Alba Iulia. Mi se pare o risipă de bani publici. Sunt lucrări prost făcute, care nu ar trebui recepționate în acest fel. Un privat nu ar accepta să primească o lucrare făcută atât de prost”, a mai declarat șoferul.

Până la momentul publicării articolului, Primăria Sibiu nu a transmis un răspuns.