Pe scurt: Trenul periurban Sibiu prinde contur, iar autoritățile cer implicarea sibienilor printr-un chestionar care va influența traseul și frecvența curselor.

Primăria Sibiu continuă demersurile pentru implementarea trenului periurban care va asigura legătura între Gara Șelimbăr, Sibiu Triaj, Gara Sibiu, Halta Sibiu și Halta Turnișor, cu ramificații spre cartierul Tilișca, Aeroport și Zona Industrială Vest.

Potrivit Primăriei Sibiu, proiectul se află în prezent în etapa de realizare a documentațiilor tehnico-economice, respectiv studiul de fezabilitate.

În cadrul procedurii de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate, au fost depuse cinci oferte, care sunt în prezent în evaluare. Următorul pas după finalizarea studiului va fi realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de amenajare a infrastructurii, a stațiilor și achiziția vehiculelor necesare pentru transportul călătorilor.

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În contextul acestui proiect și al altor inițiative similare din țară, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a lansat un chestionar național de mobilitate pentru introducerea mersului cadențat, adică trenuri la intervale regulate în jurul marilor orașe.

Chestionarul urmărește să fundamenteze deciziile pe nevoile reale ale călătorilor, iar rezultatele vor fi relevante și pentru Sibiu.

Primăria Sibiu îi invită pe locuitori să completeze acest chestionar, care este anonim și poate fi transmis până în data de 15 octombrie 2026.

Durata estimată pentru completare este de 10-12 minute. Chestionarul include întrebări despre naveta către sau dinspre serviciu, școală sau cumpărături, mijloacele de transport folosite, frecvența deplasărilor și criteriile de alegere a mijlocului de transport.

Vezi chestionarul

Autoritățile subliniază că implicarea cetățenilor este esențială pentru adaptarea proiectului la nevoile reale ale comunității. Răspunsurile vor contribui la stabilirea traseelor, frecvenței și facilităților trenului periurban, astfel încât acesta să răspundă cât mai bine cerințelor locuitorilor și navetiștilor.

Proiectul trenului periurban Sibiu a intrat în atenția publicului după ce, în urmă cu 18 zile, au fost depuse cinci oferte pentru studiul de fezabilitate, conform articolului Cine vrea să proiecteze trenul metropolitan Sibiu: 5 oferte depuse pentru studiul de fezabilitate. Primăria reamintește că proiectul este important nu doar pentru locuitorii orașului, ci și pentru cei care vin la Sibiu pentru muncă, studii sau alte activități.