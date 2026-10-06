Un sibian a refuzat 97.000 de euro pentru câinele său. Arra este campioană mondială: „Face parte din familie” / VIDEO FOTO

Este considerată cea mai frumoasă femelă Rottweiler din lume, iar palmaresul ei confirmă valoarea pe care o are în competițiile internaționale. Arra vd Crossener Ranch, femela unui sibian pasionat de această rasă de aproape trei decenii, a câștigat anul trecut în Germania titlul de Ausland Junior Siegerin, campoiana mondiala de juniori, iar în această vară a devenit vicecampioană mondială la femele mature. Are doar doi ani și jumătate și nu a ratat podiumul la niciun concurs la care a participat. Provine, la rândul ei, din doi campioni mondiali, Giacomo del Oplite și Hella vd Crossener Ranch. Pentru Arra, proprietarul ei, Alin, spune că a primit o ofertă de 97.000 de euro. A refuzat banii.

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La numai doi ani și jumătate, Arra vd Crossener Ranch este considerată cea mai frumoasă femelă Rottweiler din lume și are deja două titluri internaționale importante în palmares: Ausland Junior Siegerin și vicecampioană mondială la femele mature.

Anul trecut, în Germania, Arra a câștigat titlul de Ausland Junior Siegerin, despre care Alin spune că este cel mai important titlu obținut vreodată de un Rottweiler din România. În vara acestui an a venit o nouă confirmare: Arra a devenit vicecampioană mondială la femele mature.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un sibian a refuzat 97.000 de euro pentru câinele său. Arra este campioană mondială: „Face parte din familie” — VIDEO

„Anul trecut a câștigat titlul de Ausland Junior Siegerin. Pentru noi a fost ceva extraordinar, este cel mai important titlu câștigat vreodată de un Rottweiler din România. Anul acesta, în vară, a devenit vicecampioană mondială la femele mature. La doi ani și jumătate are deja rezultate extraordinare”, spune Alin Șoroștinean.

Arra provine din doi campioni mondiali

Performanțele femelei vin și pe fondul unui pedigree impresionant. Ambii părinți ai Arrei sunt campioni mondiali: Giacomo del Oplite și Hella vd Crossener Ranch.

Alin a cumpărat-o pe Arra din Germania când era doar un pui. Știa că provine dintr-o linie valoroasă, însă anii care au urmat au confirmat potențialul femelei.

„Vorbim despre un câine cu o genetică extraordinară. Atât tatăl, Giacomo del Oplite, cât și mama, Hella vd Crossener Ranch, sunt campioni mondiali. Am luat-o pe Arra de pui din Germania și știam ce origine are, dar rezultatele pe care le-a obținut până acum sunt extraordinare. La doi ani și jumătate este deja vicecampioană mondială”, povestește sibianul.

A refuzat 97.000 de euro pentru Arra

De când Arra a început să se remarce în marile competiții, ofertele pentru cumpărarea ei nu au fost puține. Alin spune că cele mai multe au venit din partea unor iubitori și crescători de Rottweileri din țările arabe și din Pakistan, unde exemplarele cu pedigree valoros și rezultate internaționale sunt foarte căutate. Cea mai mare ofertă primită până acum a fost de 97.000 de euro, însă nici aceasta nu l-a convins să se despartă de Arra.

Sibianul a refuzat.

„Mi s-au oferit 97.000 de euro pentru ea și am refuzat. Este o sumă foarte mare, dar pentru mine Arra nu este un câine pe care l-am crescut ca să îl vând. Am luat-o de pui, a crescut cu noi și suntem foarte atașați de ea. Oferta m-a bucurat pentru că îți confirmă valoarea câinelui, dar nu m-a făcut să vreau să mă despart de ea”, spune Alin.

„Normal că este o sumă foarte mare și te gândești la ea. Dar răspunsul meu a fost nu. Arra face parte din familie. Nu am luat-o și nu am crescut-o cu gândul că, dacă ajunge valoroasă, o să o vând”, adaugă sibianul.

Are opt Rottweileri. Cei mai mulți sunt dresați în afara țării

Arra este doar unul dintre cei opt Rottweileri pe care Alin îi deține în prezent.

Cei mai mulți dintre câinii sibianului sunt dresați în afara României, unde sunt pregătiți de specialiști.

„Acum am opt Rottweileri. Este o pasiune frumoasă, dar în spatele rezultatelor este foarte multă muncă. Nu este suficient să ai un câine frumos. Trebuie pregătit, dresat, îngrijit și trebuie să îi dedici timp. Majoritatea câinilor mei sunt dresați în afara țării”, spune Alin Șoroștinean.

Totul a început cu Bronco și 1.000 de mărci

În spatele celor opt Rottweileri de astăzi se află povestea unui singur câine: Bronco.

Alin are acum 51 de ani, iar pasiunea pentru Rottweileri a început când avea 22. Atunci și-a cumpărat primul câine din această rasă.

Își amintește și acum exact cât a plătit: 1.000 de mărci germane. Erau toate economiile sale.

„Aveam 22 de ani când l-am cumpărat pe Bronco. Am dat 1.000 de mărci pe el și aceia erau toți banii pe care îi strânsesem. Nu mi-a părut rău nicio secundă. De acolo a început totul. După ce am avut primul Rottweiler, pasiunea pentru rasa asta a rămas și a crescut de la an la an”, povestește Alin.

Povestea a început în urmă cu aproape trei decenii, când un tânăr de 22 de ani și-a cheltuit toate economiile – 1.000 de mărci – pentru primul său Rottweiler.

Astăzi, Alin are opt câini din această rasă, dar Arra ramane preferata si… cea mai frumoasă femelă Rottweiler din lume, câștigătoare a titlului Ausland Junior Siegerin și vicecampioană mondială la femele mature.

Pentru ea a refuzat 97.000 de euro.

Arra nu este de vânzare.