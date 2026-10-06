Pe scurt: Un front rece va traversa Balcanii și România, aducând ploi și răcire accentuată. Vezi când revin temperaturile ridicate și ce spun modelele meteo.

Un front rece va afecta regiunea Balcanilor la finalul acestei săptămâni, aducând ploi și o scădere semnificativă a temperaturilor, potrivit Libertatea.

Meteorologul amator Marko Čubrilo a precizat că, după o perioadă de vreme neobișnuit de caldă și însorită, schimbarea va fi resimțită începând de vineri, 9 octombrie.

Până atunci, condițiile meteo vor rămâne stabile, cu temperaturi maxime între 19 și 27 de grade Celsius. Nopțile și diminețile vor fi însă reci, cu posibilitatea apariției brumei la altitudini mai mari.

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„Vremea va rămâne uscată și caldă în cea mai mare parte a săptămânii, dar nopțile vor fi reci și cețoase”, a declarat Marko Čubrilo.

Schimbarea va începe joi, 8 octombrie, când norii vor aduce ploi și averse în regiunile vestice, sudice și sud-vestice ale Balcanilor.

Vineri, 9 octombrie, frontul rece va traversa întreaga zonă, generând ploi trecătoare și o scădere considerabilă a temperaturilor. În nord-vest, maximele nu vor depăși 10 grade Celsius, în timp ce în sud-est se vor atinge până la 24 de grade.

Precipitațiile mai abundente sunt așteptate în zona Munților Dinarici și pe anumite sectoare ale coastei Adriatice, în timp ce în interiorul regiunii cantitățile de apă vor fi mai reduse.

Marko Čubrilo a explicat că nu se anticipează o ciclogeneză secundară, ceea ce va limita extinderea ploilor.

Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va deveni mai rece și uscată, cu vânt moderat din nord-vest. Temperaturile maxime vor varia între 13 și 18 grade Celsius.

Duminică, 11 octombrie, valorile termice vor crește din nou, ajungând între 17 și 24 de grade, însă nopțile vor rămâne răcoroase.

Meteorologul avertizează că o nouă perioadă de răcire ar putea surveni în jurul datei de 15 octombrie sau puțin mai târziu. Modelul operațional ECMWF indică posibilitatea unui alt front rece, însoțit de ciclogeneză deasupra Mării Adriatice, în jurul datei de 15 octombrie.

Totuși, estimările bazate pe inteligență artificială ale modelului AIFS și alte modele meteorologice sugerează că această răcire ar putea apărea abia în jurul datei de 19 octombrie.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 6 octombrie–2 noiembrie 2026. În România, vremea se va menține caldă în următoarele zile, cu valori de până la 30 de grade Celsius în sudul Olteniei și al Munteniei.

Din 8 octombrie sunt prognozate ploi în unele regiuni, iar din 10 octombrie temperaturile vor scădea și se vor apropia de mediile specifice perioadei. Schimbarea bruscă a vremii a fost semnalată și la începutul lunii, când România a trecut brusc de la vară la toamnă.