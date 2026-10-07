Pe scurt: Cei care vând fără factură vor primi notificări ANAF cu detalii despre sumele și platformele folosite. Fiscul monitorizează și plățile prin curier.

ANAF va schimba modul în care notifică persoanele care încasează bani fără a emite factură, urmând să precizeze clar suma primită, platforma de pe care s-a făcut plata și perioada în care au avut loc tranzacțiile.

Anunțul a fost făcut miercuri, 7 octombrie 2026, de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, în cadrul emisiunii „Harta de impact”, potrivit Mediafax.

Adrian Nica a explicat că mesajul transmis contribuabililor va fi de tipul „Ați primit suma X de la platforma Y în perioada Z”, pentru ca oamenii să știe exact ce sume sunt vizate și să își poată depune declarațiile fiscale mai rapid. Măsura se adresează celor care vând fără factură și încasează banii direct în conturile bancare.

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Președintele ANAF a subliniat că instituția urmărește toate încasările, inclusiv cele realizate prin conturi bancare deschise la bănci care promit carduri „invizibile” pentru Fisc.

„Vă vedem”, a transmis Nica celor care cred că pot evita controlul ANAF, făcând aluzie la o bancă celebră, fără a o numi explicit.

Fiscul monitorizează și plățile efectuate prin firmele de curierat. Potrivit lui Nica, datele despre ridicarea banilor, inclusiv semnăturile la livrare, ajung la ANAF prin intermediul companiilor de curierat, care reprezintă o sursă constantă de informații pentru autorități.

România funcționează pe un sistem declarativ, dar ANAF primește informații și de la toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și de la alți parteneri internaționali.

Din acest motiv, mulți contribuabili primesc notificări după depunerea declarației unice, atunci când apar neconcordanțe între sumele declarate și cele identificate de Fisc.

Întrebat dacă aceste notificări vor viza și tranzacțiile din anii anteriori, Adrian Nicușor Nica a precizat că nu susține aplicarea retroactivă a măsurilor.

El a încheiat cu un apel către contribuabili: „Vă rog să faceți facturi, că o să vă fie mult mai ușor”.

În ultima perioadă, controalele ANAF s-au intensificat și în alte domenii unde există suspiciuni de vânzări nefiscalizate.