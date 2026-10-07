Apariția bordurilor înalte de pe Șoseaua Alba Iulia, explicate de un sibian în scaun rulant: Primăria Sibiu vine cu clarificări

Problema bordurilor înalte de la trecerile de pietoni din Sibiu, semnalată după ce un bărbat în scaun rulant și o mamă cu un cărucior pentru copii au întâmpinat dificultăți la traversarea Șoselei Alba Iulia, a primit explicații din partea Primăriei Sibiu și a unui membru al comisiei care verifică lucrările publice din municipiu. DETALII AICI

Zilele trecute,un șofer a surprins, pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu, un bărbat în scaun rulant care încerca să traverseze strada, însă nu a reușit să coboare singur bordura, prea înaltă în dreptul trecerii de pietoni. În aceeași situație dificilă s-a aflat și o mamă cu un cărucior pentru copii, care a întâmpinat probleme la trecerea de pe trotuar pe carosabil.

În acest context, Nicolae Marius Hămbășan, membru de doi ani în cadrul Comisiei de recepție a lucrărilor publice din cadrul Primăriei Sibiu, cu atribuții privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, spune că situația bordurilor de pe Șoseaua Alba Iulia este una pe care o urmărește inclusiv din perspectiva propriei experiențe. Hămbășan este utilizator de scaun rulant și afirmă că verifică frecvent, inclusiv seara, modul în care sunt realizate lucrările din oraș.

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„Nu m-a rugat nimeni, dar consider că e datoria mea să vin cu precizări referitor la articolul pe care l-ați scris. De doi ani de când sunt membru în această comisie, am instruit atât pe partea de reparații, cât și pe partea de investiții, lucrătorii firmelor care execută lucrări de asfaltare atât pe pietonal, cât și pe carosabil”, a declarat Nicolae Marius Hămbășan.

Potrivit acestuia, în municipiu se află în desfășurare un proces de eliminare treptată a diferențelor de nivel de la trecerile pentru pietoni. „Suntem în proces de reabilitare a tuturor trecerilor de pietoni, eliminarea tuturor bordurilor la nivel de trecere cu carosabilul, cu zona pietonală, așa cum am făcut pe Calea Dumbrăvii și pe multe străzi din cartierul Broscărie. Dar nu le putem efectua pe toate deodată, decât doar unde se execută lucrări de reparație sau de investiție”, a explicat acesta.

Hămbășan spune că problema accesibilității nu îi privește doar pe utilizatorii de scaune rulante. Bordurile și denivelările de la trecerile de pietoni pot reprezenta obstacole și pentru părinții care folosesc cărucioare pentru copii. „Eu sunt persoană în fotoliu rulant și știu ce înseamnă dificultatea acestor borduri. Mă plimb zilnic, chiar și noaptea, prin oraș și verific starea lucrărilor. Totul se lucrează acum pe normativul european, pe documente ce privesc incluziunea specială a persoanelor cu dizabilități”, a mai spus acesta.

Acesta susține că obiectivul este ca, în timp, diferențele de nivel dintre trotuar și trecerile de pietoni să fie eliminate. „Eu, ca persoană cu dizabilitate, îmi cer scuze față de aceste disfuncționalități care încă mai există în oraș, dar încercăm pe rând să dispară toate bordurile la nivelul trecerilor de pietoni. Este necesară accesibilitatea nu doar pentru persoanele cu dizabilități, ci și pentru părinți care își transportă sau plimbă copiii în cărucioare. Scopul este să nu mai existe diferențe sau denivelări între trotuar și trecerile de pietoni”, a precizat Nicolae Marius Hămbășan.

Ce spune Primăria despre trecerea de pe Șoseaua Alba Iulia

În cazul concret semnalat în articolul anterior, la trecerea de pietoni de pe Șoseaua Alba Iulia, în zona Lidl-Petrom, Primăria Sibiu precizează că lucrările nu sunt finalizate.

„Trecerea de pietoni și alveola de pe Șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu str. Autogării, în zona Lidl-Petrom, se află în amenajare, pentru creșterea siguranței pietonale la traversarea acestei artere aglomerate. Solicitarea de reamenajare a venit din partea Poliției Rutiere a Municipiului Sibiu și a fost aprobată de către Comisia de Sistematizare a Circulației”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Sibiu.

Potrivit municipalității, în etapa finală a lucrărilor, marcajele rutiere vor fi refăcute, iar trecerea de pietoni va fi repoziționată. „În ultima etapă a lucrărilor aflate în curs, marcajele vor fi refăcute, iar trecerea de pietoni va fi mutată în dreptul bordurilor teșite, amplasate prin amenajarea insulei de refugiu, astfel încât accesul va fi facil și în condiții de siguranță pentru pietoni, inclusiv pentru persoanele care utilizează scaune rulante și pentru părinții cu cărucioare pentru copii”, a explicat Mirela Gligore.

Primăria precizează că amenajarea va include și măsuri suplimentare de protecție pentru pietoni. „De asemenea, tot în scopul creșterii siguranței, insula de refugiu va fi prevăzută cu garduri de protecție a pietonilor aflați pe insula de refugiu”, a mai transmis reprezentanta municipalității.

Astfel, situația surprinsă în imaginile de vineri seara, 2 octombrie, a avut loc într-o zonă în care lucrările de amenajare nu erau încă finalizate. Rămâne de urmărit dacă, după finalizarea intervenției, trecerea va permite într-adevăr traversarea fără obstacole pentru persoanele în scaun rulant și pentru părinții cu cărucioare.

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