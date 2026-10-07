Pe scurt: La AFF2026, publicul poate participa la dezbateri despre cum ne schimbă tehnologia, tradițiile, traumele moștenite și sistemul educațional.

Astra Film Festival revine la Sibiu între 17 și 25 octombrie 2026 cu patru discuții DocTalk dedicate unor teme de actualitate, potrivit comunicatului transmis de organizatori.

Evenimentele vor aduce împreună autorii filmelor, experți și publicul, transformând proiecțiile în conversații despre schimbările profunde ale lumii contemporane.

Inteligența Artificială și viitorul deciziilor umane, dezbătute la AFF2026

Una dintre discuțiile centrale va aborda impactul Inteligenței Artificiale asupra societății. DocTalk-ul va avea loc înainte de proiecția documentarului „Elon Musk dezvăluit”, care analizează erorile mașinilor autopilot Tesla și modul în care acestea sunt folosite pentru antrenarea sistemelor IA.

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Dezbaterea va include și referiri la alte trei filme din selecție – „Replica”, „Tot ce ne spunem” și „Cum să vorbești cu Lydia” – care explorează pătrunderea IA în viața cotidiană și intimitatea personală.

Participanții vor discuta dacă există un pericol real ca IA Generativă să preia controlul decizional în societate sau dacă temerile sunt exagerate. Se vor analiza și mecanismele prin care controlul uman poate fi menținut asupra cunoașterii și deciziilor sociale.

Trauma transgenerațională, viața pe munte și abandonul școlar – teme centrale la DocTalks

Pe 18 octombrie, DocTalk-ul dedicat traumei transgeneraționale va porni de la trei filme din selecția oficială: „Atât de familiar”, „Ultimele scrisori ale bunicii” și „Dacă porumbeii s-ar preface în aur”.

Aceste documentare prezintă povești despre căutarea identității, relațiile de familie și modul în care traumele trecutului influențează generațiile următoare. Regizoarea Rachel Taparjan, de exemplu, își explorează rădăcinile românești după ce a fost adoptată în Marea Britanie, iar alte filme analizează lupta cu dependența sau relațiile complexe din familii cu istorie sovietică.

Un alt DocTalk, intitulat „Muntele viu”, va aduce în prim-plan viața ciobanilor transhumanți din Transilvania, pornind de la filmele „La drum” și „Calea laptelui” (regia Dumitru Budrala).

Discuția va include și documentare internaționale precum „Grass: A Nation’s Battle for Life” (Iran, 1925), „Sweetgrass” (SUA, Montana), „To Hold a Mountain” (Muntenegru) și „Lână om oaie”, punând în discuție relația dintre oameni, animale și teritoriu și viitorul vieții pe munte. Evenimentul are loc în Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor.

Pe 23 octombrie, DocTalk-ul despre abandonul școlar va porni de la filmul „Copiii rețelei”, care prezintă copii proveniți din familii cu istoric de abandon școlar, ajunși să trăiască în afara instituțiilor și, uneori, implicați în rețele infracționale. Discuția va încerca să contureze soluții pentru prevenirea agravării problemelor din sistemul educațional românesc, analizând posibilele reforme și costurile non-intervenției.

Programul complet al discuțiilor DocTalk și detalii despre fiecare temă pot fi consultate pe site-ul oficial Astra Film Festival. Despre ediția precedentă a acestor discuții, puteți citi și în acest articol.