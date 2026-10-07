Pe scurt: Tunelul Poiana, ecoductul Călinești și 10 poduri sunt în lucru pe cel mai lung tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești. Află ce urmează pe șantier.

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Cornetu–Tigveni din Autostrada Sibiu–Pitești (A1) a ajuns la 18,89%, potrivit Economica.net.

Aceasta este cea mai lungă secțiune a autostrăzii care va traversa Carpații, având o lungime de 37,4 kilometri.

Pe șantierul secțiunii 3, asocierea de constructori italieni și români, Webuild – Tancrad, lucrează la terasamente, consolidări și structuri pe aproximativ 30% din suprafață. În prezent, sunt mobilizați 1200 de muncitori, operatori de utilaje și personal tehnic, alături de 522 de utilaje și echipamente.

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CNAIR a anunțat că se așteaptă Acordul de Mediu revizuit, un pas esențial pentru eliberarea autorizațiilor de construire pe celelalte sectoare ale șantierului. Documentația necesară a fost depusă la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) din 12 august 2026. Până la finalizarea acestor proceduri, lucrările continuă pe mai multe fronturi.

Tunelul Poiana și ecoductul Călinești sunt în plină execuție

Unul dintre cele mai importante obiective este Tunelul Poiana, cu o lungime de 1.780 metri, primul tunel de autostradă din România executat cu TBM (Tunnel Boring Machine). Platforma pentru montarea și lansarea TBM-ului este aproape gata, iar prima componentă a utilajului – capul de forare, cu un diametru de 6,5 metri și o greutate de circa 180 de tone – urmează să ajungă în șantier pentru asamblare.

La ecoductul Călinești se execută excavații, decapări la capetele piloților forați, turnare beton de egalizare, armare, cofrare, betonare fundații și elevații, umpluturi în spații înguste cu material local și hidroizolație tip emulsie bituminoasă pe suprafețele în contact cu pământul.

Poduri, grinzi și structuri în lucru pe secțiunea Cornetu–Tigveni

Pe șantier se lucrează la 10 structuri (poduri) dintr-un total de 55, unde se realizează armare, cofrare și betonare la elevații și fundații, precum și montaj de aparate de reazem. La fabrica de grinzi de la Cepari au fost produse 510 bucăți, iar la Racovița 448 de bucăți, care vor fi transportate și montate la structurile din șantier. Detalii suplimentare despre producția de grinzi la Racovița pot fi găsite în articolul Grinzi pentru Autostrada Sibiu–Pitești, produse la Racovița: se lucrează la foc continuu.

Contractul pentru construcția secțiunii Cornetu–Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (PT). Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu–Pitești sunt considerate cele mai dificile tronsoane montane, fiind proiectate să traverseze Munții Carpați printr-o rețea complexă de tuneluri și viaducte.

Luna trecută, constructorul italian WeBuild a început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental al secțiunii 3 Cornetu–Tigveni. Potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), se lucra pe aproximativ 30% din șantier la tunelul Poiana, 14 structuri (poduri și viaducte) și terasamente.

Contractul pentru secțiunea Cornetu–Tigveni a fost semnat în august 2022, iar avansul lucrărilor pe acest tronson a ajuns la aproape 19% la începutul lunii octombrie 2026.