Pe scurt: Ancheta DIICOT în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro continuă cu percheziții informatice și noi acuzații din partea familiei Georgescu.

Călin Georgescu, aflat în arest preventiv, a fost scos miercuri, 7 octombrie 2026, și adus la sediul DIICOT pentru efectuarea unei percheziții informatice.

Potrivit Adevărul, în același timp, soția sa, Cristela Georgescu, a ajuns pentru a doua zi consecutiv la DIICOT, în contextul verificărilor desfășurate în dosar.

Cristela Georgescu a fost prezentă și marți, 6 octombrie 2026, la sediul DIICOT, unde a fost audiată în calitate de martor. La ieșirea din instituție, aceasta a declarat că familia sa este victima unei „persecuții politice” și a criticat modul de intervenție al anchetatorilor.

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„Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. (…) A fost un mod brutal în care s-a intrat în casă peste mine, copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la fel, la pat”, a spus Cristela Georgescu. Ea a mai sugerat că va apela la CEDO pentru presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale.

Percheziții informatice pentru clarificarea traseului banilor și a relațiilor din dosar

Călin Georgescu a fost adus din nou la DIICOT pentru procedurile de percheziție informatică. Procurorii verifică datele stocate pe dispozitivele ridicate în anchetă, încercând să clarifice traseul banilor și modul în care ar fi fost pusă la cale afacerea investigată.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu i-ar fi propus lui Răzvan Leu o afacere ce presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate. Pentru accesarea creditului, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro.

Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor din dosar. Ulterior, Răzvan Leu ar fi fost convins să achite încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro. Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Omul de afaceri a depus plângerea penală în ianuarie 2024, susținând că a pierdut peste un milion de euro în urma afacerii.

Călin Georgescu a fost ridicat pe 21 septembrie 2026, în cadrul unui dosar instrumentat de DIICOT, care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În aceeași zi au fost efectuate mai multe percheziții în București și în județul Ilfov.

În cadrul anchetei, procurorii au instituit și sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, pentru a recupera prejudiciul reclamat.

Perchezițiile informatice desfășurate în aceste zile urmăresc analizarea informațiilor stocate pe dispozitivele ridicate de anchetatori și pot oferi noi date despre relațiile dintre persoanele vizate, tranzacțiile financiare și modul în care ar fi fost derulată afacerea. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.

Despre momentul reținerii și primele acțiuni ale anchetatorilor, detalii suplimentare pot fi găsite în articolul UPDATE Călin Georgescu reținut 24 de ore. A fost dus la DIICOT după 9 ore de percheziții.