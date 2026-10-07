Pe scurt: În urgențele de sarcină, medicii ATI și obstetricienii de la Sibiu lucrează împreună pentru a salva două vieți. Află cum deciziile rapide și munca în echipă fac diferența.

Atunci când o gravidă ajunge în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, fiecare secundă devine esențială pentru salvarea a două vieți.

Dr. Stanciu Aurelia, medic primar ATI și coordonator al Compartimentului ATI Obstetrică-Ginecologie, a explicat într-o postare pe Facebook rolul vital al terapiei intensive în astfel de situații, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

În aceste momente, medicina nu înseamnă doar tratarea unei afecțiuni, ci protejarea simultană a mamei și a copilului. În spatele fiecărei urgențe obstetricale se află o echipă care acționează rapid, coordonat și cu o responsabilitate uriașă. Colaborarea dintre obstetrician și medicul de anestezie și terapie intensivă (ATI) devine esențială, fiecare decizie putând schimba destinul a două vieți.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Situațiile critice care aduc gravidele în ATI și rolul echipei multidisciplinare

Dr. Stanciu Aurelia a subliniat că există multiple situații în care o gravidă poate ajunge în secția ATI, iar acestea reprezintă adevărate urgențe medicale. Printre cele mai frecvente se numără complicațiile hipertensive ale sarcinii (precum preeclampsia severă, eclampsia și sindromul HELLP), hemoragiile masive, șocul septic, traumatismele severe sau alte afecțiuni care pun în pericol viața mamei și a fătului.

Particularitățile fiziologice ale sarcinii impun o abordare atentă și multidisciplinară. În aceste cazuri, colaborarea dintre medicul obstetrician și medicul ATI este crucială. Aceasta nu începe doar în sala de operație, ci poate debuta cu mult timp înainte, prin consultul preanestezic și evaluarea multidisciplinară a gravidei.

În cazul pacientelor cu patologii asociate severe, cum ar fi boli cardiace sau anomalii de inserție placentară (placenta accreta/percreta), echipa medicală planifică din timp momentul și modul nașterii, astfel încât riscurile să fie anticipate, iar resursele necesare să fie disponibile. Obstetricianul urmărește evoluția sarcinii și parametrii fetali, în timp ce medicul ATI evaluează rezervele fiziologice ale mamei și stabilește planul anestezic și de terapie intensivă.

Intervenția rapidă și continuarea îngrijirii după operație

În situații critice, rolurile în echipă sunt clar definite. Medicul obstetrician se concentrează pe cauza chirurgicală sau obstetricală a urgenței, intervenind pentru controlul acesteia. Medicul ATI se ocupă de resuscitarea, stabilizarea și menținerea funcțiilor vitale ale mamei. Competențele celor două specialități nu se suprapun, ci se completează, având ca obiectiv comun stabilizarea mamei și protejarea fătului.

Finalizarea intervenției chirurgicale nu înseamnă și încheierea îngrijirii. Dacă starea clinică o impune, pacienta este transferată în secția ATI, unde beneficiază de monitorizare continuă și tratament intensiv. Obstetricianul rămâne implicat în urmărirea evoluției pacientei, comunicând permanent cu medicul ATI pentru adaptarea tratamentului la particularitățile cazului.

Controlul durerii postoperatorii, mobilizarea precoce și prevenirea complicațiilor fac parte din această abordare multidisciplinară.

Dr. Stanciu Aurelia a evidențiat că, dincolo de tehnologie și protocoale, siguranța gravidei aflate în stare critică depinde de oameni care știu când să intervină și cum să comunice eficient. În ATI, fiecare monitorizare, perfuzie sau intervenție are același scop: să câștige timp pentru viață, atât pentru mamă, cât și pentru copil.