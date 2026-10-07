Pe scurt: CSU Sibiu deschide o nouă secție de volei feminin, oferind continuitate sportivelor locale și studenților. Primul meci oficial are loc sâmbătă, 10 octombrie 2026.

CSU Sibiu a anunțat înființarea unei echipe de volei feminin, marcând un pas important pentru dezvoltarea sportului local.

Potrivit comunicatului transmis de club, noua formație va evolua în Divizia A2 și va oferi sportivelor din Sibiu posibilitatea de a continua cariera la nivel de performanță fără a părăsi orașul după juniorat.

Proiectul are ca scop principal asigurarea continuității pentru talentele formate la Sibiu, mizând pe un lot preponderent juvenil. Din cele 20 de sportive înscrise, majoritatea sunt junioare, completate de jucătoare cu experiență care vor contribui la dezvoltarea noii generații.

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Primul meci oficial al echipei CSU Sibiu Volei va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, în Sala Transilvania, de la ora 14:00, împotriva CSU Oradea. În aceeași zi, de la ora 18:00, echipa de baschet CSU va întâlni Dinamo București.

Un element central al proiectului este caracterul local al lotului

Un element central al proiectului este caracterul local al lotului. Majoritatea sportivelor provin din Sibiu, iar echipei i s-au alăturat și studente de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), care pot astfel să își continue atât studiile universitare, cât și cariera sportivă în oraș.

Clubul subliniază că această abordare permite ca educația și performanța sportivă să se completeze reciproc, oferind sportivelor oportunitatea de a rămâne conectate la comunitatea locală.

Conducerea tehnică a noii echipe este asigurată de Mihai Bulbuc, fost antrenor secund și vicecampion al României cu Volei Alba Blaj. Stafful tehnic îi include pe Sabin Șopa și Andrei Banciu, ambii în calitate de antrenori secunzi. Clubul mizează pe experiența acestora și pe profilul tânăr al lotului pentru a construi un proiect axat pe formarea și progresul individual al sportivelor, nu doar pe rezultate imediate.

Componența lotului pentru sezonul de debut este următoarea: ridicători – Canciu Adelina, Overduin Pia, Roșianu Karina, Crețu Cătălina; secunzi – Crețu Cristiana, Durbacă Mara, Vasilescu Adela, Lascuă Irina, Keramat Ana; libero – Vasilescu Cătălina, Bărdăș Eliza, Bozdoc Iunia, Fîrtat Ionela.

Directorul CSU Sibiu, Andu Hanea, a declarat: „Ne dorim ca atât sportivii sibieni, cât și cei care vin aici pentru studiile universitare să găsească la CSU Sibiu șansa de a-și continua parcursul sportiv după juniorat. Să poată practica sportul pe care îl iubesc, să studieze și să simtă că au un loc al lor în familia CSU Sibiu. Pornim la drum cu o echipă tânără și vrem să construim cu răbdare, oferindu-le fetelor încredere și șansa de a crește. Baschetul rămâne la fel de important pentru noi, iar prin volei ne dorim să mărim familia galben-albastră.”

Clubul precizează că noua secție de volei nu va afecta activitatea secției principale de baschet. Scopul este extinderea comunității sportive locale.

Biletele pentru meciurile de sâmbătă vor fi puse în vânzare miercuri, 7 octombrie 2026, de la ora 13:00, iar copiii sub 6 ani (fără loc asigurat) și persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate, în limita locurilor disponibile.

Pentru copiii între 7 și 14 ani, prețul unui bilet este de 10 lei, iar pentru adulți, 15 lei. Pentru detalii despre biletele la meciul de baschet cu Dinamo, clubul a publicat informații suplimentare aici.

Abonații CSU Sibiu baschet au acces la meciurile de volei în baza abonamentului de baschet.