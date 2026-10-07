Campusul integrat pentru învățământ dual construit de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost inaugurat miercuri, 7 octombrie. Investiția, realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are o valoare totală de aproximativ 123,7 milioane de lei și cuprinde spații educaționale, laboratoare digitalizate, facilități pentru cazare, cantină, bibliotecă și baze sportive.

La evenimentul de inaugurare a campusului integrat pentru învățământ dual construit de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au participat reprezentanții Universității, ai autorităților locale și județene, precum și reprezentanți ai companiilor private implicate în proiect. Printre cei prezenți s-au numărat rectorul ULBS, Sorin Radu, președintele Senatului ULBS, Gabriel Racz, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, deputatul de Sibiu Raluca Turcan, senatoarea Ruzandra Deaconu Cibu, dar și reprezentanți ai unor companii precum Aumovio, Compa, Marquardt, ODU și Solina.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Cum arată campusul dual al ULBS, inaugurat la Sibiu: o investiție de peste 123 de milioane de lei — VIDEO

Proiectul a pornit în 2022, când Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forțelor Terestre, Primăria Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean, liceele tehnologice și companiile partenere au început să contureze consorțiul pentru dezvoltarea unui campus integrat de învățământ dual.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Una dintre primele condiții care trebuiau îndeplinite a fost identificarea unui teren de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Primăria municipiului Sibiu a pus la dispoziție terenul necesar construcției.

Consorțiul a fost avizat de Ministerul Educației în februarie 2023, iar contractul de finanțare a fost semnat în martie 2024. Lucrările au început în aprilie 2025 și au fost finalizate în iulie 2026. „Cred că important este că suntem unii dintre cei care am reușit să finalizăm proiectul”, a declarat președintele Senatului ULBS, prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel Racz, în cadrul evenimentului.

Patru corpuri de clădire și 9.400 de metri pătrați

Campusul are patru corpuri de clădire, cu o suprafață utilă de aproximativ 9.400 de metri pătrați.

Corpul educațional cuprinde săli de curs și 14 laboratoare, grupate în cinci ateliere digitalizate. Laboratoarele sunt dedicate unor domenii precum mecanică, electrică, robotică, sisteme flexibile de fabricație și electronică.

Un al doilea corp găzduiește cantina, bucătăria și sala de mese, precum și o bibliotecă digitală și un spațiu de coworking.

În cel de-al treilea corp se află sala de festivități, un amfiteatru, o sală multifuncțională și un cabinet medical.

Cel de-al patrulea corp este destinat cazării elevilor și studenților și are patru niveluri. Aici au fost amenajate și camere destinate persoanelor cu dizabilități, săli de recreere și fitness și apartamente.

Campusul beneficiază și de o bază sportivă, care include un teren de fotbal și un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis. De asemenea, sunt disponibile vestiare, grupuri sanitare exterioare și o magazie pentru 15 biciclete electrice, care pot fi închiriate de elevi și studenți pentru deplasări în împrejurimile Sibiului.

Toate cele patru clădiri au fost încadrate în clasele energetice A sau A+, potrivit prezentării ULBS.

Laboratoare cu echipamente moderne

O parte importantă a investiției a fost destinată digitalizării laboratoarelor de pregătire practică și a laboratoarelor informatice.

Cele 14 laboratoare sunt grupate în cinci ateliere și acoperă domenii precum mecatronica, robotica, automatizările industriale, sistemele digitale de producție, ingineria materialelor și electronica.

Dotările au fost alese astfel încât elevii și studenții să poată lucra cu echipamente similare celor utilizate în companiile partenere.

În cadrul proiectului au fost prevăzute și granturi pentru dezvoltarea învățământului dual. Acestea au susținut burse, mobilități, stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, competiții profesionale, servicii de informare, promovare și consiliere.

Peste 650 de elevi și studenți în grupul țintă

Potrivit datelor prezentate la inaugurare, grupul țintă al proiectului este format din 451 de elevi și 206 studenți, inclusiv persoane provenite din categorii defavorizate.

În cadrul proiectului au fost acordate 356 de burse pentru elevi.

Învățământul dual este organizat pe mai multe niveluri, de la școala profesională și liceu până la învățământul postliceal, licență, masterat și doctorat.

Domeniile de studiu includ mecatronică, mecatronică și robotică, electromecanică, electronică, comerț, turism și alimentație, economie și industria alimentară.

Elevii și studenții au participat inclusiv la stagii de practică de scurtă durată în Ungaria și Germania. Aproximativ 100 de elevi și 120 de studenți au beneficiat de astfel de stagii la locațiile partenerilor din străinătate.

Companiile, implicate direct în pregătirea tinerilor

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a subliniat rolul parteneriatului dintre administrație, școli și mediul privat în dezvoltarea învățământului dual.

„O țară se construiește, înainte de toate, cu oameni educați, oameni disciplinați și care știu să facă lucrurile bine”, a transmis și Sorin Cristea, reprezentantul companiei CON-A, una dintre firmele implicate în realizarea campusului.

Astrid Fodor a vorbit despre nevoia de forță de muncă bine calificată și despre rolul companiilor în formarea viitorilor angajați. „Un tânăr care învață o meserie astăzi își poate construi un viitor aici, acasă, în Sibiu. Deci este modul nostru în care încercăm să ne păstrăm tinerii în acest oraș”, a declarat primarul municipiului Sibiu.

Potrivit acesteia, companiile partenere le-au oferit elevilor burse, transport și posibilitatea de a lucra pe echipamente moderne, iar în unele cazuri și perspective de angajare după finalizarea studiilor.

Un proiect realizat printr-un parteneriat local

Campusul funcționează în cadrul consorțiului PRODUAL, coordonat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Din consorțiu fac parte Academia Forțelor Terestre, Primăria Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean, licee tehnologice și companii private.

Primăria Sibiu a contribuit la proiect inclusiv prin punerea la dispoziție a terenului pentru construirea campusului. „Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, liderul consorțiului care a gestionat atât proiectarea, cât și execuția acestui obiectiv, a avut și în acest proiect o colaborare ireproșabilă”, a afirmat Astrid Fodor în cadrul evenimentului.

Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a evidențiat, la rândul său, rolul companiilor în proiect. „Dragi tineri, acest campus este construit pentru voi. Învățământul dual vă oferă șansa unică de a învăța meseria direct de la profesioniști, folosind echipamente de top și având siguranța unui loc de muncă stabil încă din timpul studiilor”, a declarat prefectul.

O capsulă a timpului pentru generațiile viitoare

După discursurile oficiale, invitații au făcut un tur al campusului. Înaintea vizitei, în curtea campusului a fost plantat un gorun.

Rectorul ULBS, Sorin Radu, președintele Senatului ULBS, Gabriel Racz, primarul Astrid Fodor și studenta Ana Ispas au participat la momentul simbolic și au depus mai multe obiecte reprezentative pentru ziua inaugurării într-o capsulă a timpului destinată generațiilor viitoare.

Printre obiectele introduse în capsulă s-a aflat și ediția din ziua inaugurării a ziarului Tribuna, alături de o fotografie realizată la eveniment și alte elemente reprezentative pentru proiect.

Campusul este astfel pregătit să primească elevii și studenții care vor urma programele de învățământ dual și să devină una dintre infrastructurile importante pentru pregătirea profesională a viitorilor specialiști din Sibiu. „Campusul este deschis astăzi. Să-i urăm viață lungă, să producă excelență, performanță și generații de profesioniști mândri de meseria lor”, a transmis prefectul Mircea Crețu.