Cum arăta Valea Aurie în urmă cu un secol: Muzeul Brukenthal scoate la lumină imagini de arhivă

Pe scurt: Descoperă cum arăta Valea Aurie acum un secol și adu-ți propria fotografie la evenimentul Muzeului Brukenthal. Istoria cartierului prinde viață prin imagini rare.

Muzeul Național Brukenthal invită sibienii la o incursiune în istoria cartierului Valea Aurie, joi, 8 octombrie 2026, între orele 17:00 și 18:00. Evenimentul are loc la Biblioteca Județeană ASTRA – Filiala Valea Aurie, situată pe strada Ludoș, nr. 9, bl. 31.

Întâlnirea propune o prezentare a cartierului Valea Aurie așa cum arăta în urmă cu aproape 100 de ani. Participanții vor putea vedea fotografii istorice din colecțiile muzeului, care ilustrează transformările zonei de-a lungul timpului și permit redescoperirea unor locuri care astăzi au un aspect complet diferit.

Prezentarea va fi susținută de dr. Delia Voina, muzeograf în cadrul Muzeului Național Brukenthal

Timp de o oră, cei prezenți vor putea explora imagini rare și vor afla detalii despre evoluția cartierului, de la începuturile sale până în prezent.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Organizatorii subliniază că istoria unui cartier se păstrează și prin fotografiile locuitorilor. Astfel, sibienii sunt încurajați să aducă la eveniment fotografii din colecțiile personale, care pot completa povestea vizuală a Văii Aurii. Aceste imagini vor contribui la urmărirea transformărilor cartierului de la o generație la alta și la redescoperirea identității locale.

Evenimentul face parte dintr-un demers mai amplu de valorificare a patrimoniului vizual local și de implicare a comunității în documentarea istoriei urbane. Acțiunea este cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Culturală 2026.

Cartierul Valea Aurie, situat în partea de vest a Sibiului, a cunoscut numeroase schimbări urbanistice în ultimul secol. Evenimente similare de recuperare a memoriei vizuale au avut loc și în alte zone din județ, precum Gara din Cornățel, unde patrimoniul local a fost pus în valoare prin imagini de arhivă.

Participarea la eveniment este liberă, iar organizatorii așteaptă atât iubitorii de istorie, cât și pe cei care doresc să contribuie cu propriile amintiri fotografice la povestea cartierului Valea Aurie.