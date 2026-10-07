Pe scurt:
Peste 100.000 de euro au fost blocați în conturile lui Călin Georgescu, vizat de o anchetă DIICOT pentru un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
Procurorii DIICOT au instituit miercuri, 7 octombrie 2026, sechestru pe șapte conturi bancare aparținând fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.
Potrivit unor surse judiciare citate de Adevărul, în aceste conturi s-ar afla peste 100.000 de euro.
Măsura vine în contextul anchetei în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Sechestrul asupra conturilor bancare este a doua măsură asigurătorie dispusă în acest dosar, după ce anterior a fost pus sechestru pe vila familiei Georgescu din Mogoșoaia, măsură contestată de fostul candidat la prezidențiale.
Miercuri, 7 octombrie 2026, Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, s-au prezentat pentru a doua zi consecutiv la sediul DIICOT, unde au asistat la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori.
Procurorii analizează 27 de dispozitive și medii de stocare, printre care telefoane mobile, tablete, laptopuri și alte suporturi electronice. Anchetatorii extrag și copiază datele, în special corespondența electronică, pentru a stabili dacă acestea au relevanță pentru dosarul aflat în instrumentare.
Călin Georgescu se află în arest preventiv după decizia Curții de Apel București din 29 septembrie 2026, care a dispus privarea sa de libertate pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează un prejudiciu estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.
Conform acuzațiilor, un om de afaceri ar fi fost convins să achite inițial o garanție de un milion de euro pentru obținerea unei linii de credit externe de șase milioane de euro. Ulterior, acesta ar fi plătit încă 100.000 de euro după promisiunea majorării finanțării la 15 milioane de euro. Ancheta arată că creditul nu s-ar fi concretizat, iar sumele nu ar fi fost returnate.
DIICOT a reamintit că persoanele cercetate beneficiază pe parcursul procesului penal de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
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