Pe scurt: O doctoriță cunoscută pentru colaborarea cu Familia Regală britanică a fost ucisă în propria locuință, iar soțul ei este principalul suspect.

Hannah Terry, un medic de familie în vârstă de 45 de ani și mamă a trei copii, a fost găsită moartă în locuința sa din Dersingham, Norfolk, în apropiere de domeniul Sandringham.

Potrivit adevarul.ro, tragedia s-a produs în dimineața zilei de duminică, 4 octombrie 2026, în timp ce femeia găzduia o petrecere în pijamale pentru copii.

Poliția din Norfolk a fost alertată în jurul orei 2.20, după ce serviciul de ambulanță a semnalat situația. La sosire, autoritățile au găsit-o pe Hannah Terry fără viață și au declarat decesul. Locuința a fost izolată, iar polițiștii criminaliști au început cercetările la fața locului.

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Femeia era mamă a trei băieți, iar soțul ei, Mark Cain, director al unei companii din domeniul energiei, a fost arestat inițial sub suspiciunea de crimă. Ulterior, acesta a fost acuzat oficial de uciderea soției sale.

O autopsie a fost efectuată, însă cauza exactă a morții nu fusese stabilită până la momentul publicării informațiilor. Presa britanică a relatat că, în momentul tragediei, în casă avea loc o petrecere pentru copii. Familia locuia într-o casă evaluată la aproximativ 830.000 de lire sterline, iar cei trei copii erau cunoscuți în comunitate.

Hannah Terry a tratat membri ai Familiei Regale britanice, inclusiv pe regina Camilla

Hannah Terry lucra la Grimston Medical Centre din King’s Lynn, un cabinet medical care a oferit de-a lungul anilor servicii Familiei Regale. Potrivit The Sun, ea făcea parte dintr-un grup de medici disponibili pentru membrii Familiei Regale aflați în apropierea domeniului Sandringham. Doctorița ar fi tratat inclusiv pe regina Camilla în timpul șederilor acesteia la Sandringham. Surse citate de presa britanică au afirmat că regele Charles și regina Camilla au fost informați despre moartea medicului.

Dr. Terry a lucrat timp de nouă ani la cabinetul de medicină de familie din Heacham, în vestul comitatului Norfolk, pe care l-a părăsit vara trecută pentru a petrece mai mult timp cu familia. Ulterior, s-a alăturat echipei de la Grimston Medical Centre, unde urma să lucreze trei zile pe săptămână.

Pe site-ul cabinetului a fost publicat un mesaj prin care pacienții sunt anunțați că unitatea este închisă temporar:

„Ne pare rău să îi informăm pe pacienți că Grimston Medical Centre este temporar închis din cauza unor circumstanțe extrem de dificile care afectează echipa noastră. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și apreciem răbdarea și înțelegerea dumneavoastră într-un moment extrem de dificil pentru colegii noștri”.

Comunitatea din Dersingham, în stare de șoc după moartea medicului

Moartea lui Hannah Terry a provocat un șoc puternic în comunitatea locală. Prietenii, colegii și vecinii au declarat că nu le vine să creadă ce s-a întâmplat. Un prieten a povestit că, în zilele dinaintea tragediei, Hannah părea „stresată și distrată” când își ducea copiii la școală, un comportament neobișnuit pentru ea.

Vecinii au spus că cei trei copii ai familiei erau cunoscuți în zonă și că nu au aflat despre tragedie decât după sosirea poliției. „Era pur și simplu un om minunat, cu trei copii mici și superbi. Evident, ceva a mers foarte grav. Nu mai am cuvinte, niciunul dintre noi nu are”, a declarat un vecin.

La Grimston Medical Centre, pacienții și colegii au depus flori și au lăsat mesaje în memoria medicului. Julie-Ann Rayner, o colegă, a spus: „Am avut plăcerea să lucrez cu ea timp de câțiva ani. Era un medic extraordinar și un om extraordinar, cu adevărat minunat, foarte cald și sufletist. Îi păsa cu adevărat de familia ei, de copii. Este incredibil de trist ceea ce s-a întâmplat, toată lumea este complet șocată”.

Pallavi Devulapalli, medic de familie și consilier local, a transmis un mesaj după moartea colegei sale. O pacientă a povestit: „A fost medicul meu de familie când eram mai tânără și medicul mamei mele pentru o perioadă foarte lungă. Vorbea foarte blând și îmi amintesc cât de înțelegătoare și empatică era. Avea mereu timp pentru tine”.

Poliția din Norfolk a confirmat că a fost chemată la o casă de pe Fern Hill, în Dersingham, la scurt timp după ora 2.20, duminică, 4 octombrie 2026, și că ancheta este în desfășurare.