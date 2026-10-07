Pe scurt: Un minor de 17 ani și un tânăr de 18 ani sunt cercetați penal după ce au fost opriți de poliție în Brădeni și Roșia, ambii fiind la volan fără drept legal.

Polițiștii din județul Sibiu au depistat, marți, 6 octombrie 2026, doi tineri care conduceau autovehicule fără a deține permis de conducere corespunzător.

Potrivit IPJ Sibiu, ambele cazuri au fost înregistrate în decurs de o oră, în localitățile Brădeni și Roșia.

Primul incident a avut loc în jurul orei 18:30, pe un drum secundar paralel cu DJ 106, în localitatea Brădeni. Un minor de 17 ani, localnic, a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autovehicul. În urma verificărilor, s-a constatat că tânărul deținea permis de conducere, însă acesta nu era valabil pentru categoria de vehicul pe care îl conducea la momentul controlului.

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În consecință, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, întrucât legislația prevede că este necesar ca permisul să fie valabil pentru categoria respectivă de autovehicul.

Al doilea caz a fost semnalat în jurul orei 19:30, în localitatea Roșia. Un tânăr de 18 ani, domiciliat în Roșia, a fost oprit de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, neavând permis de conducere pentru nicio categorie.