Pe scurt: Tuneluri, viaducte și terenuri dificile au dus costurile unor loturi de autostradă la niveluri record. Vezi care sunt cele mai scumpe proiecte din România.

Tronsoanele de autostradă care traversează zone montane și dealuri instabile au ajuns să coste peste un miliard de euro fiecare, potrivit unui clasament al celor mai scumpe proiecte contractate în România. Aceste loturi sunt dominate de lucrări de infrastructură grea, precum tuneluri forate, viaducte suspendate și consolidări masive de teren, care ridică semnificativ valoarea contractelor.

Potrivit Libertatea, clasamentul include doar contractele de proiectare și execuție semnate efectiv cu antreprenorii, fără a lua în calcul loturile aflate încă în procedură de licitație sau blocate în contestații, cum ar fi tronsonul Târgu Frumos – Lețcani de pe A8, estimat la 5,5 miliarde lei.

Sectorul Nușfalău – Poarta Sălajului de pe A3, cel mai scump lot din istoria României

Cel mai scump lot de autostradă contractat până acum este sectorul Nușfalău – Poarta Sălajului, de 41 de kilometri, parte din Autostrada A3 Transilvania. Lucrările sunt realizate de asocierea turcă Makyol-Ozaltin pentru 6,62 miliarde lei, fără TVA. Proiectul include Tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 kilometri, care va fi cel mai lung tunel rutier din România, și o serie de structuri rutiere necesare traversării reliefului accidentat din județul Sălaj.

Pe locul doi se află Secțiunea 2A Ditrău – Grințieș din Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, contractată de Grupul UMB pentru 6,14 miliarde de lei, fără TVA, pe o lungime de 37,9 kilometri. Acest sector traversează o zonă montană dificilă din Carpații Orientali, cu 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte, făcând legătura între Transilvania și Moldova prin județele Harghita și Neamț.

Locul trei este ocupat de secțiunea 2B Grințieș – Pipirig, tot din Autostrada A8, atribuită asocierii conduse de Grupul UMB pentru 5,975 miliarde lei, fără TVA. Proiectul, de 31,5 kilometri, se află în județul Neamț și presupune construcția a 16 tuneluri și 60 de viaducte și poduri.

Secțiunea Cornetu – Tigveni din A1 Sibiu – Pitești și alte proiecte de miliarde

Pe locul patru se află Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni din Autostrada A1 Sibiu – Pitești, câștigată de compania WeBuild. Aceasta însumează 37,4 kilometri și o valoare de 5,32 miliarde de lei, fără TVA. Este cea mai lungă secțiune de pe autostrada montană A1 și include tunelul Poiana de 1,7 kilometri, ecoducte pentru faună și numeroase viaducte de mare lungime.

Locul cinci este ocupat de lotul 1C Sărățeni – Joseni din secțiunea montană a Autostrăzii Unirii A8, cu o lungime de 32,4 kilometri și o valoare de 4,94 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul a fost atribuit asocierii Grupul UMB și Euro-Asfalt și presupune construcția a 39 de poduri și pasaje, precum și trei tuneluri forate pentru traversarea reliefului montan dintre județele Mureș și Harghita.

Pe locul șase se află tronsonul Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, cu o lungime de 27,1 kilometri și o valoare de 4,87 miliarde de lei fără TVA. Proiectul, atribuit Grupului UMB, este finanțat prin programul european SAFE, destinat infrastructurii de transport cu dublă utilizare civilă și militară. Acest tronson include 36 de structuri, patru tuneluri și trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Secțiunea 2 Boița – Cornetu din Autostrada A1 Sibiu – Pitești, cu o lungime de 31,33 kilometri, are o valoare contractuală de 4,25 miliarde de lei, fără TVA. Executată de asocierea Mapa – Cengiz, această secțiune pătrunde în zona muntoasă a Defileului Oltului și presupune construcția a șapte tuneluri și 49 de poduri și viaducte, traseul urmând cursul Oltului și versanții stâncoși.

Aceste proiecte demonstrează cât de mult pot crește costurile infrastructurii rutiere în zonele dificile, unde tunelurile și viaductele devin esențiale pentru traversarea reliefului. Sumele investite depășesc cu mult pragul de un miliard de euro pentru fiecare lot, stabilind noi recorduri pentru România.