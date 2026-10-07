Pe 15 octombrie, la Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu, liceenii sunt invitați să descopere cum o idee poate deveni începutul unui business.

Cum ar fi să ai ocazia, pentru câteva ore, să gândești și să iei decizii ca un antreprenor?

Elevii de liceu din Sibiu sunt invitați pe 15 octombrie, de la ora 17:00, la Entrepreneur for a Day, un workshop interactiv de antreprenoriat care va avea loc la Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu, Str. Dealului nr. 6.

Experiența este inspirată de unul dintre cursurile Hotelschool The Hague, instituție internațională de referință în domeniul managementului ospitalității, și le oferă participanților ocazia de a explora antreprenoriatul într-un format practic, bazat pe colaborare, analiză și luarea deciziilor.

În locul unei prezentări clasice, elevii vor intra în rolul unor antreprenori și vor lucra în echipă pentru a transforma o nevoie reală într-o posibilă idee de business. Vor identifica oportunități, își vor defini publicul, vor construi o soluție și vor explora pașii prin care o idee poate evolua.

„Entrepreneur for a Day este gândit ca o experiență prin care elevii să descopere antreprenoriatul dincolo de definiții și concepte. Nu trebuie să vină cu o idee de business deja pregătită. Este suficient să fie curioși, să pună întrebări și să fie deschiși să lucreze în echipă”, transmit organizatorii.

O experiență internațională, accesibilă elevilor din Sibiu

Workshopul este organizat de IntegralEdu, companie specializată în consilierea și orientarea elevilor către oportunități educaționale internaționale.

Participarea la eveniment le oferă elevilor nu doar ocazia de a experimenta procesul antreprenorial, ci și posibilitatea de a interacționa cu reprezentanții IntegralEdu și de a afla mai multe despre oportunitățile de studiu internațional.

Un element important al experienței este și recunoașterea participării: fiecare elev va primi o diplomă de participare din partea Hotelschool The Hague.

Evenimentul este deschis atât elevilor de la Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu, cât și elevilor de la alte licee din Sibiu.

Antreprenoriatul începe cu o întrebare

Pentru mulți adolescenți, antreprenoriatul poate părea un domeniu îndepărtat, asociat exclusiv cu oameni care au deja o companie sau o idee foarte bine conturată. Entrepreneur for a Day propune o abordare diferită: aceea de a începe cu o întrebare simplă – „Ce problemă pot rezolva și pentru cine?”

De aici, elevii vor explora modul în care o nevoie poate deveni o oportunitate, iar o idee poate fi transformată, pas cu pas, într-un concept de business.

Evenimentul se adresează elevilor de liceu interesați de antreprenoriat, business, economie, management, educație internațională sau, pur și simplu, celor care vor să încerce o experiență nouă.

Entrepreneur for a Day va avea loc joi, 15 octombrie, de la ora 17:00, în Sala Festivă a Liceului Româno-Finlandez ERI Sibiu.

Participarea se face pe bază de înscriere, iar locurile sunt limitate.

Înscrierile sunt disponibile aici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApSrSj_ldVe5KCOH1PPO7l6wvnyl4wihxZmw1JddxDVZ1aA/viewform

Detalii eveniment:

📅 15 octombrie

🕔 17:00

📍 Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu – Str. Dealului nr. 6

👥 Elevi de liceu din Sibiu

🎓 Diplomă de participare Hotelschool The Hague

🤝 Organizator: ERI & IntegralEdu