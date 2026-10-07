În Chirpăr, una dintre vechile așezări săsești de pe Valea Hârtibaciului, au mai rămas doar 12 sași. Printre cei mai tineri este Emanuel Drotleff, un bărbat de 39 de ani care își împarte timpul între animale, terenurile agricole și biserica fortificată din centrul satului. A locuit în copilărie în Germania, însă spune că nu s-ar vedea trăind departe de Chirpăr. Povestea lui a fost prezentată de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, într-o postare pe Facebook.

Emanuel Drotleff are 39 de ani și este unul dintre puținii sași care mai trăiesc astăzi în Chirpăr. Este fermier, agricultor și, în timpul liber, are grijă de biserica evanghelică „Sfânta Maria”, unul dintre cele mai importante repere ale comunității săsești din localitate.

Povestea sa a fost relatată de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, care l-a întâlnit în fața bisericii fortificate din centrul satului.

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„Sunt fermier, agricultor și îngrijitor al bisericii”, s-a descris Emanuel, potrivit relatării publicate de Daniela Cîmpean pe pagina sa de Facebook.

Unul dintre cei 12 sași rămași în Chirpăr

Chirpărul a avut vreme îndelungată o importantă comunitate săsească. Până în 1876, localitatea s-a aflat în subordinea Scaunului Nocrich, într-o zonă în care Nocrich, Alțâna și Agnita au reprezentat centre importante ale sașilor de pe Valea Hârtibaciului.

Astăzi, potrivit postării, în Chirpăr mai trăiesc doar 12 sași, iar Emanuel este printre cei mai tineri.

La întâlnirea relatată de președinta CJ Sibiu, bărbatul a venit îmbrăcat în port săsesc, cu o cămașă și o cravată cusute cu modele specifice Văii Hârtibaciului și o curea din piele cu inserții multicolore.

„Este nouă, făcută de Uwe din Cincu”, a povestit Emanuel despre curea.

Emanuel are origini săsești din partea tatălui și landlerești din partea mamei și ține să explice că între cele două comunități există diferențe inclusiv de limbă.

„Lumea crede că-i același lucru, însă săseasca se aseamănă cu luxemburgheza, iar landlerii vorbesc într-un dialect pe care-l mai întâlnești în zona Austriei și Bavariei”, a explicat acesta.

Chiar și limba vorbită de sași diferă de la o zonă la alta. Emanuel oferă un exemplu din Chirpăr.

„Spre exemplu, «bou» în germană este «ochsen». Sașii îi spun «isen», iar sașii din Chirpăr «üsen». Aici îl folosim mai des pe «ü».”

A plecat în Germania în comunism și s-a întors acasă

Povestea familiei Drotleff este legată și de unul dintre marile valuri de plecări ale sașilor transilvăneni. Emanuel avea doar câteva luni când familia sa a părăsit România comunistă.

„Am plecat în 1987, ne-am întors în 1990. Nu-mi amintesc nimic despre Germania”, povestește el.

Își amintește însă, din relatările părinților, că tatăl său nu s-a simțit niciodată cu adevărat acasă în Germania.

„Tata a fost chimist și a lucrat inclusiv în cercetare. Nu s-a acomodat niciodată în Germania, țară în care, deși era etnic german și credincios evanghelic, i se amintea mereu că este român din moment ce venea din România. Apoi, pentru el, «acasă» era aici, în Chirpăr. Orașele i-au displăcut dintotdeauna”, spune Emanuel.

Familia s-a întors în România în 1990. Tatăl lui Emanuel a devenit profesor și ulterior director al școlii din Chirpăr, iar mama sa a lucrat ca educatoare la grădinița din sat.

În paralel, familia a continuat să muncească pământul și să crească animale.

Emanuel are două surori. Una dintre ele locuiește tot în Chirpăr, iar cealaltă la Făgăraș.

Crește bivoli și capre și muncește pământul

Emanuel a rămas legat de ocupațiile familiei. Viața sa se desfășoară în mare parte pe câmp, pe pășune și în grajd.

„Eu fac ceea ce fac dintotdeauna: cresc bivoli și capre, am teren cu porumb și ceva fânețe, pentru animale”, povestește sibianul.

Iar atunci când nu are de lucru în gospodărie, își găsește timp pentru un alt loc de care este profund atașat: vechea biserică a sașilor din Chirpăr.

Acolo este îngrijitor și, uneori, ghid pentru cei care vor să descopere istoria locului.

Are grijă de vechea biserică săsească

Emanuel cunoaște poveștile și particularitățile bisericii „Sfânta Maria”, inclusiv un obicei despre care spune că nu știe să mai existe la o altă biserică săsească.

„Avem două uși de acces în biserică, spre nord și spre sud. Sătenii din partea de nord a localității intrau pe ușa lor, iar cei din sud, pe cealaltă. Nu știu să mai fie o astfel de biserică săsească cu o așa regulă”, spune Emanuel.

Potrivit informațiilor prezentate de Daniela Cîmpean, turnul bisericii a fost înălțat cu încă două niveluri în jurul anului 1500. Aproximativ trei secole mai târziu a fost modificat acoperișul navei, fiind eliminat gangul de apărare. Turnul Slăninii a fost demolat în 1968, iar în locul său a fost amenajată actuala poartă de acces.

Altarul din lemn pictat datează din 1795 și a fost realizat de meșterul Johannes Folbert, autor al mai multor lucrări bisericești din zona Sighișoarei și Agnitei. Tot din lemn este și cristelnița în care erau botezați copiii comunității săsești.

Astăzi, numărul mic al enoriașilor face ca slujbele să fie mult mai rare.

„Rar se mai țin slujbe pentru că acum suntem puțini. Avem o doamnă preot din Agnita, vine o dată pe lună, dar mai mergem și noi la slujbe în Alțâna, ne descurcăm”, spune Emanuel.

Biserica nu a rămas însă complet tăcută. În curte și în interior sunt organizate diferite evenimente, între care brunch-uri și „Noaptea muzeelor la sate”.

Ceasul vechiului turn bate din nou pentru întregul sat

Un alt lucru de care Emanuel este mândru este ceasul bisericii. În urmă cu patru ani, mecanismul aflat în turn a fost readus la viață.

„L-am reparat cu preotul de atunci, părintele Rosinger. A trebuit curățat de rugină, uns, iar unele piese îndreptate. Când îl trag, funcționează 30 de ore”, povestește bărbatul.

Ceasul se află, potrivit relatării, în cel mai înalt turn al unei biserici sătești de pe Valea Hârtibaciului și continuă să dea ora pentru oamenii din Chirpăr.

„Cum să plec? Aici sunt acasă!”

Deși a trăit în Germania în primii ani ai copilăriei și este întrebat inclusiv de vecini dacă nu i-ar fi mai bine acolo, Emanuel spune că nu intenționează să părăsească Chirpărul.

Este unul dintre ultimii sași ai satului și vede locul în care a crescut ca pe propriul său univers.

Iar răspunsul său pentru cei care îl întreabă de ce continuă să rămână într-un sat din județul Sibiu este unul simplu: „Cum să plec? Aici sunt acasă!”