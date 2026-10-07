Experimentul curselor regulate de la Brașov a costat scump Fly Lili. Jürgen Faff spune că operatorul aerian pierdea aproximativ 1,5 milioane de euro în fiecare lună și că, la momentul în care a oprit cursele, acumulase datorii importante. Omul de afaceri susține că situația s-a îmbunătățit între timp, că firma își achită obligațiile conform unei eșalonări și că într-un an a reușit să reducă la jumătate povara financiară acumulată. Un avion al companiei se află în continuare sub sechestru.

Fly Lili încearcă să lase în urmă cea mai dificilă perioadă din istoria companiei.

Jürgen Faff spune că problemele au început după ce operatorul a mizat pe un număr de pasageri mult mai mare decât cel care s-a materializat efectiv la Brașov.

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„Nu m-am așteptat în sensul că am crezut că sunt mai mulți pasageri. Aeroportul Brașov era și la început. Unii nici nu știau că există acest aeroport și aveam prea puțini pasageri. Asta era, cred, cea mai mare problemă”, spune Faff.

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„Am pierdut un milion și jumătate în fiecare lună”

Compania opera trei curse internaționale pe zi.

Potrivit lui Jürgen Faff, pierderile ajunseseră la aproximativ 1,5 milioane de euro lunar.

„Noi am avut în Brașov trei curse internaționale pe zi și am avut costuri foarte mari. Am pierdut un milion și jumătate în fiecare lună”, spune antreprenorul.

Fly Lili a încercat mai multe luni să atragă pasageri prin marketing și promovare.

„În prima lună, când am văzut că nu prea sunt pasageri, ne-am gândit: OK, trebuie să facem marketing, trebuie să facem reclamă, poate vin pasagerii în a doua și a treia lună. Și așa a trecut timpul. Am adunat datorii”, povestește Faff.

În interviu, omul de afaceri vorbește și despre „vreo 12 milioane” acumulate până în momentul opririi operațiunilor. În acel răspuns nu precizează explicit moneda, motiv pentru care suma nu trebuie confundată cu prejudiciul în lei indicat ulterior în dosarul fiscal.

A mers personal la ANAF

Pe fondul pierderilor, compania a acumulat și obligații fiscale restante.

Faff spune că s-a prezentat personal la ANAF pentru a găsi o soluție.

„M-am dus la ei și le-am spus: uite, avem datoriile astea. Hai să facem o eșalonare. Erau și ei de acord cu o eșalonare, dar trebuia să venim cu o garanție. Am lăsat un avion ca garanție și ne-au aprobat eșalonarea”, spune acesta.

În septembrie 2025, situația financiară a Fly Lili a ajuns însă și în atenția procurorilor.

Într-un dosar de evaziune fiscală, anchetatorii au acuzat conducerea companiei că, în perioada februarie 2024 – iunie 2025, ar fi reținut și nu ar fi achitat în termenul legal impozite și contribuții aferente veniturilor salariale.

Prejudiciul anunțat atunci de procurori era de peste 12,3 milioane de lei și fusese recuperat parțial.

Acuzațiile nu reprezintă o hotărâre definitivă privind vinovăția persoanelor cercetate.

Sursa foto: Malcom Nason

Un avion rămâne sub sechestru

În cadrul dosarului a fost instituit sechestru asupra unui Airbus aparținând companiei.

Faff confirmă că măsura există în continuare.

„Da, bineînțeles. Avem un sechestru. Până nu plătim ultimul leu, rămâne acolo unde este. Dar o să se întâmple asta. Noi suntem pe un drum chiar foarte bun”, spune omul de afaceri.

Faff susține că restanțele au apărut în contextul pierderilor foarte mari generate de operațiunile de la Brașov și că Fly Lili a încercat să își reglementeze situația prin eșalonare.

Dosarul penal privește însă respectarea obligațiilor legale privind virarea taxelor și contribuțiilor reținute la sursă, iar răspunderea juridică urmează să fie stabilită în cadrul procedurilor legale.

Faff: „Într-un an am reușit jumătate”

După oprirea curselor regulate, compania s-a orientat din nou spre operarea aeronavelor pentru alți transportatori.

Faff spune că această strategie oferă venituri mai stabile și a permis firmei să își reducă datoriile.

Întrebat când estimează că Fly Lili va scăpa de problemele financiare, omul de afaceri a declarat:

„Ce facem acum este chiar OK pentru noi. Am acumulat multe, dar într-un an am reușit jumătate.”

Întrebat dacă se referă la înjumătățirea datoriilor, acesta a confirmat: „Jumătate”.

Dacă actualul ritm se menține, Faff estimează că situația companiei se va îmbunătăți substanțial.

„Cred că de anul viitor suntem chiar OK. Și, bineînțeles, de aia vrem să mărim și flota”, spune acesta.

Sursa: Facebook/SIBIU International Airport

Antreprenorul nu susține că Fly Lili a scăpat de datorii. Din contră, recunoaște că firma mai are de plătit.

„Mai avem ce mai avem de plătit. Suntem bine. Cu ceea ce facem acum reușim să ținem avioanele în aer și putem să ne plătim”, spune Jürgen Faff.