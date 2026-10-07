După experiența dificilă a curselor regulate de la Brașov, Fly Lili funcționează în prezent într-un model de business considerat de fondatorul companiei mult mai sigur. Jürgen Faff spune, într-un interviu acordat Ora de Sibiu, că operatorul are patru aeronave care lucrează în prezent la Tel Aviv, pregătește extinderea flotei și nu exclude revenirea la curse regulate în România. Mai mult, omul de afaceri spune că și-ar dori ca Fly Lili să opereze în cele din urmă și de la Sibiu, fiind luată în calcul chiar o legătură cu Bucureștiul.

Fly Lili nu a renunțat la ideea curselor regulate, chiar dacă tentativa de a construi o rețea proprie de zboruri în România s-a încheiat cu pierderi importante.

Jürgen Faff a explicat pentru Ora de Sibiu că firma s-a orientat momentan către contracte prin care aeronavele sunt puse la dispoziția altor operatori împreună cu echipajele.

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Potrivit acestuia, patru avioane Fly Lili operează în prezent la Tel Aviv.

„Fly Lili astăzi zboară în străinătate cu patru avioane, în Tel Aviv. După experiența noastră în Brașov, ne-am hotărât să mergem pe o variantă mai sigură. Acolo zburăm pentru alte companii aeriene”, a declarat Jürgen Faff.

Fly Lili își mărește flota

Faff spune că actualul model oferă companiei mai multă predictibilitate, întrucât Fly Lili nu mai depinde direct de numărul pasagerilor care cumpără bilete pentru propriile sale curse.

„Deocamdată rămânem pe regimul ăsta. Pentru noi este un regim foarte stabil”, spune omul de afaceri.

Potrivit acestuia, compania are în prezent între 160 și 200 de angajați și colaboratori, dispune de propria structură de mentenanță și pregătește introducerea altor aeronave în flotă.

„Noi zburăm acum cu patru avioane în Tel Aviv și mai avem alte avioane pe care le introducem. Chiar mărim flota. Mai vin anul acesta, ne pregătim pentru alte destinații”, spune Faff.

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Faff se gândește din nou la Sibiu

Surpriza este că antreprenorul nu a abandonat ideea curselor comerciale operate de Fly Lili în România.

Întrebat dacă mai ia în calcul revenirea la acest model, Jürgen Faff a adus în discuție inclusiv Sibiul.

„Tot mă gândesc. Eu fac mult drumul ăsta Sibiu–București și, cu ce se întâmplă acum pe Valea Oltului, mă gândesc că ar fi bine să ai un zbor măcar Sibiu–București”, a spus acesta.

Faff a precizat că și-ar dori în continuare ca aeronavele companiei sale să opereze din oraș.

„Bineînțeles că mi-ar plăcea să avem zboruri în Sibiu operate Fly Lili”, spune antreprenorul.

Deocamdată este vorba despre o intenție. Nu a fost anunțat un calendar și nici lansarea oficială a vreunei rute de la Sibiu.

Fly Lili a mai încercat să pornească zboruri de la Sibiu

Planurile privind Aeroportul Internațional Sibiu sunt mai vechi.

În 2023, Faff vorbea pentru Ora de Sibiu despre intenția Fly Lili de a dezvolta curse regulate de aici, fiind analizate destinații din Germania, Italia, Franța și Spania.

În august 2023, compania anunța inclusiv intenția de a introduce câte trei zboruri săptămânale spre Stuttgart și München.

Cel mai aproape de lansare s-a ajuns însă în 2024.

În luna mai, Fly Lili a prezentat la Aeroportul Internațional Sibiu planurile pentru cinci destinații: Roma, Milano, Barcelona, Stuttgart și Nürnberg. Primele curse trebuiau să înceapă în vara acelui an.

În iulie, lansarea a fost amânată până în toamnă, compania invocând întârzieri legate de procedurile pentru aeronave.

Cursele nu au mai fost inaugurate.

Experiența de la Brașov a schimbat strategia

Între timp, Fly Lili a mizat pe Aeroportul Brașov, de unde a operat în 2024 mai multe rute internaționale.

Experiența s-a dovedit costisitoare. Gradul de ocupare nu a fost cel estimat, iar compania a ajuns să înregistreze pierderi importante.

La începutul lui 2025, Fly Lili a renunțat la cursele regulate de la Brașov.

Faff spune că principala lecție a fost că o companie de dimensiunea Fly Lili nu își poate permite să deschidă rute fără o analiză foarte atentă a numărului de pasageri și a costurilor.

„Dacă revenim din nou pe piața românească, trebuie să ne facem lecțiile foarte bine. Asta înseamnă că trebuie să vedem exact unde zburăm, să vedem câți pasageri avem și, bineînțeles, tot timpul este problema și cu prețul”, spune Jürgen Faff.

Antreprenorul recunoaște și dificultatea de a concura cu giganții low-cost.

„Noi nu putem să oferim prețurile pe care le oferă Wizz Air. Nu putem să zburăm cu 50 de euro undeva”, spune Faff.

Pentru moment, Fly Lili continuă modelul de operare pentru alte companii aeriene. Dar, pentru prima dată după experiența Brașovului, Jürgen Faff vorbește din nou explicit despre o revenire cu propriile curse în România și despre posibilitatea ca acestea să fie operate inclusiv de la Sibiu.