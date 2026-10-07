Doi cai au dispărut în cursul nopții de luni, 5 octombrie, spre marți de la Zorabia, în apropiere de Sibiu. Proprietarii spun că animalele au fost luate din țarc și că, după verificarea camerelor de supraveghere și a urmelor lăsate în teren, au observat cum mai multe persoane s-au urcat pe cai și au plecat călare în direcția localității Daia.

Doi cai au fost furați, luni noaptea, de la Zorabia. Este vorba despre o iapă roibă, cu felinar, în vârstă de 13 ani, pe nume Philia, și un cal murg castrat, cu stea, Cezar, în vârstă de aproape șapte ani, de origine belgiană.

Poliția a fost sesizată, iar cazul a fost anunțat și către ANSVSA. Proprietarii fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre cei doi cai sau despre traseul lor să anunțe autoritățile sau să contacteze direct familia. „Ne interesează, în primul rând, să îi recuperăm”, spune proprietara cailor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Furt ca-n Vestul Sălbatic lângă Sibiu: doi cai luați noaptea din țarc, iar hoții au plecat călare cu ei — VIDEO

Potrivit proprietarei, Celia Blacu, în noaptea dispariției, în jurul orei 22:23, camerele de supraveghere au surprins un traseu care indică plecarea animalelor din zonă. Dimineața, proprietarii au găsit la pământ mânerul de la gardul electric, iar doi dintre cei opt cai aflați în acel moment în zonă lipseau.

„Luni noaptea, la 22:23, am identificat pe camere traseul. Marți dimineață a fost găsit mânerul de la gardul electric pe jos. Caii lipseau. Aveam opt cai acolo, șase au fost găsiți, doi nu”, a povestit Celia Blacu.

„Sper să nu fie tăiați sau vânduți”

Proprietarii au urmărit apoi urmele de copite și alte indicii din teren, traseul ducând până în zona poligonului militar. Ulterior, au fost identificate imagini cu cei doi cai în zona Daia. „Plecaseră călare cu ei către Daia. Au fost găsite filmări cu caii prin Daia. Din ce se vede pe camere, par să fie câțiva tineri care s-au urcat pe ei și au plecat. Pe filmări se văd chiar câte două persoane pe cal”, a mai spus proprietara.

Familia a pornit în căutarea animalelor, folosind mașini de teren și motociclete și colaborând cu poliția. „A fost un furt spontan. Eu doar vreau să îi recuperez. Sper să nu fie tăiați sau vânduți de frică. Sunt cai de sport, care au făcut anduranță, iar valoarea lor este una serioasă, în jur de 10.000 de euro”, a declarat Celia Blacu.

Proprietarii spun că sunt profund afectați de cele întâmplate și speră ca animalele să fie găsite cât mai repede. „Stăm cu iima cât un purice pentru ceilalți cai. Încă suntem șocați că așa ceva s-a putut întâmpla. Sperăm, ca de teamă, să fi fost abandonați. Sper să fie undeva, de capul lor, și să îi găsim”, a transmis proprietara.

Apel către cei care pot oferi informații

Persoanele care au văzut cei doi cai, au informații despre traseul lor sau au observat persoane călare în zona Zorabia – Daia sunt rugate să anunțe Poliția sau să contacteze proprietarii la numerele: 0751 874 502.

Proprietarii îi avertizează, de asemenea, pe cei care merg la târguri sau în zone unde se comercializează cai să fie foarte atenți și să anunțe dacă observă animalele.